В Молдове проходит второй тур выборов президента

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15.11.2020, 9:55, Новости дня

В Молдове 15 ноября проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют нынешний президент Игорь Додон и лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду, сообщает News Maker.

В 7.00 утра в стране открылось 2004 избирательных участка. Как отмечает издание, Центризбирком страны запретил массовый подвоз избирателей – в одном транспорте разрешено перевозить не более восьми человек.

К 8.30 явка в стране составляла 3,55% (99,1 тыс. человек). Активнее всего голосуют граждане, которым от 56 до 70 лет (41,9%), также активно голосуют представители возрастной группы от 41 до 55 лет (26,1%).

Первый тур выборов президента Молдовы прошел 1 ноября, в нем приняли участие восемь кандидатов. Больше всего набрали Санду (36,16%) и Додон (32,61%)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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