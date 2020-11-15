Из-за удалёнки на карантине растёт неравенство среди людей, классов и стран

15.11.2020, 9:50, Новости дня

Если в развитых странах порядка 40% работников могут работать в удалённом формате, то в развивающихся — до 20%, и то только в городах, пишет Le Monde. В основном работа из дома недоступна молодому, малообразованному населению, работникам мелких предприятий, людям с и без того низкой зарплатой. Из-за этих факторов при введении удалённого формата работы растёт неравенство среди разных групп населения.



Reuters

Европейские страны всё больше и больше вводят меры по борьбе с пандемией, и вместе с тем миллионы людей возвращаются к удалённой работе. Как отмечает журналистка Le Monde, неизвестно, сколько продлится новый карантин, но у него есть как хорошие, так и плохие стороны. Так, на тех предприятиях, где всё налажено, работники получат более гибкие условия работы. Но при этом удалённая работа несёт в себе большую степень неравенства.

Чем дольше продлится период ограничений, тем больше рискуют потерять работу те, для кого удалённая работа невозможна (особенно это касается работников торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, туризма). Их доходы могут снизиться, или же и вовсе они могут остаться без работы.

По данным недавнего исследования, почти 100 миллионов человек из 35 развитых и развивающихся стран, то есть 15% активного населения, находятся в такой сложной ситуации. В большинстве своём это молодые люди в основном без высшего образования, которые состоят на непостоянной работе, работники мелких предприятий, получающие невысокую зарплату. Потому у авторов исследования есть опасения, что пандемия усилит неравенство в самых разных сферах: между поколениями, между мужчинами и женщинами, между богатыми и бедными.

Помимо этого, усиливается неравенство между разными странами. Главными критериями в этом вопросе становятся специализация той или иной страны, уровень развития цифровой сферы, природа занятости людей и уровень зарплат. В развитых странах на удалённый формат можно перевести 40% рабочих мест. Но даже в странах зоны евро разрыв большой: в Германии эта цифра составляет 42%, а в Италии — 24%.

В развивающихся странах, где у половины населения может не быть компьютеров, работать удалённо могут до 20% городского населения, а в деревнях этот показатель стремится к нулю. И даже в таких сферах, как торговля, где важно физическое присутствие, в богатых странах гораздо больше возможностей к удалённой работе — за счёт широкого внедрения онлайн-магазинов. В итоге получается, что, например, в Турции, Чили, Мексике у людей очень мало возможностей работать удалённо, а в Сингапуре и северных странах их, наоборот, много.

При этом удалённая работа может обострить неравенство между другими группами: например, между мужчинами и женщинами. Женщины могут совмещать дом и работу и, в принципе, реже работают в офисе. Но при этом те работники, которые более активны в офисе, чаще получают повышения.

Сюда примешиваются и опасения по поводу того, что работники удалённого формата из развитых стран имеют тенденцию переезжать в развивающиеся страны и работать оттуда. И как это скажется на наличии вакансий — на этот счёт есть полярные мнения, отмечает Le Monde.