Перебои в работе интернета начались в Минске перед акцией оппозиции

15.11.2020, 9:48, Новости дня

В Минске перед началом акции сторонников оппозиции начались проблемы с доступом в интернет. Сбои в работе наблюдаются у крупнейших операторов страны А1 и МТС.

Отмечается, что у пользователей возникли проблемы в работе мессенджеров и сайтов, они фиксируются в разных районах белорусской столицы, передает РИА «Новости».

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 15 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», – сообщил оператор А1в Twitter.

МТС в Белоруссии также предупредил своих пользователей о сбоях в работе интернета. «Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными гос. органами по обеспечению нац. безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов», – написал оператор в своем Twitter.

Проблемы с мобильным интернетом традиционно возникают в Минске во время воскресных акций оппозиции.

В минувшие выходные в Белоруссии также походили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.