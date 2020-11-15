Политика: Для победы Додону нужны голоса из России

15.11.2020, 9:48, Разное

В воскресенье в Молдавии пройдет второй тур президентских выборов. Действующий глава страны Игорь Додон поборется с лидером прозападной оппозиции Майей Санду. В первом туре Санду вырвалась вперед, во многом благодаря голосам молдаван, живущих на Западе. Сумеет ли Додон во втором туре добиться победы, если мобилизует аналогичный резерв – живущих в РФ граждан страны?

В пятницу молдавский президент Игорь Додон выступил с призывом к своим сторонникам выйти на улицу в предстоящий понедельник, на следующий день после голосования, чтобы защитить от фальсификаторов итоги выборов. Довольно необычная просьба со стороны действующего главы государства объясняется тем, что шансы Додона на переизбрание оцениваются как довольно шаткие.

Напомним, что в первом туре, который состоялся две недели назад, президент получил чуть более 32% голосов. В то же время его соперница, экс-премьер Майя Санду набрала 36%. Разрыв между фаворитами невелик – около 40 тысяч голосов, но психологически важен. Результат первого тура преподносится так – лидер проевропейских сил одолела президента, который считается пророссийским. На прошлых выборах, в 2016 году фаворитами были те же Додон и Санду, но тогда нынешний лидер страны обогнал соперницу в первом туре почти на 10%.

Додон уже признал одну из ошибок своей кампании – недостаточно агитировал диаспору, точнее молдаван, работающих за границей – как в России, так и в Евросоюзе. На участки пришло более 130 тысяч избирателей, живущих за рубежом, а это 10% от общей явки. Как сообщал портал Cotidianul.md, активнее всего на участки шли молдаване в Италии, Франции, Германии, Британии и Румынии. По данным молдавского избиркома, около 70% из них проголосовали за Санду.

При этом крайне низкую явку показали граждане Молдавии в РФ – всего 5 тысяч из 350 тысяч молдаван, по официальным данным, живущих в РФ. Для сравнения, в Италии в выборах участвовало 40 тысяч человек, а в Румынии – 12 тысяч. И нельзя сказать, что дело в нехватке избирательных участков – в РФ действовало 17 участковых комиссий, да и в выборах на территории нашей страны участвовало 8 раз больше молдаван, чем в 2016 году.

«Я понимал, что диаспора может злиться на меня и понимал из-за чего,

– констатировал президент. – Возможно, потому что в марте-апреле при въезде в страну мы заставили их покупать медицинский полис, но тогда мы думали о наших врачах. Мы должны были помочь медицинской системе, и мы приняли правильное решение. Я думаю, что это одна из главных причин, из-за которой они так проголосовали».

Додон попытался противопоставить живущих за границей соотечественников тем, кто остался на родине. Он заявил, что «политические предпочтения диаспоры находятся в диссонансе с предпочтениями большинства людей, живущих и работающих дома».

Тем временем Санду не теряла времени – она активно работала с ядерным электоратом Додона – молдаванами, либо работающими в России, либо пророссийски ориентированными. Президент обратил внимание на то, что его соперница внезапно вспомнила русский язык в своих публичных выступлениях. «Она пять лет не говорила на русском, я сейчас заговорила. Хочет таким образом народ обмануть. Последние пять лет она на русском не разговаривала, закрывала русские школы, а сейчас вспомнила. Листовки делает на русском языке, ролики», – перечислял Додон.

Но дело не только в листовках и роликах. Санду на этой неделе пообещала в случае избрания сосредоточиться на восстановлении отношений с Москвой, «решить проблемы наших граждан, работающих в РФ, вернуть экспорт на российский рынок», сообщало радио «Спутник».

Проблема в том, что президент Додон разочаровал свой электорат тем, что не выполняет свои обещания, сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «По сути Додон не сделал практически ничего из того, за что пророссийски настроенные избиратели поддержали бы его. Это касается статуса русского языка в республике, возможностей для работы в республике русскоязычных СМИ», – считает эксперт. Напомним, что лишь перед выборами президент вдруг высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса.

Додон мог бы рассчитывать и на такой сегмент пророссийского электората, как люди с молдавскими паспортами, проживающие в непризнанном Приднестровье, добавил Жарихин. По данным молдавских властей, это 300 тысяч из полумиллиона жителей самопровозглашенной республики. «Но этим гражданам создавали препятствия», – заметил собеседник. Как сообщала молдавская пресса, один из кандидатов, бывший мэр Кишинева Андрей Нэстасе, призвал своих сторонников-националистов блокировать участки, открытые для приднестровцев с молдавскими паспортами. Националисты и впрямь в массовом порядке мешали голосовать приднестровцам, нападали на них, однако молдавская полиция, подчиненная Додону, такие нападения не пресекала.

Что касается голосов диаспоры, то на них, по мнению Жарихина, Додон не мог рассчитывать в первом туре, не сможет рассчитывать и во втором. Эксперт полагает, что молдаване за границей в массе своей симпатизируют не Додону, и даже не Санду, а третьему кандидату, который и внес, кстати, главную интригу в нынешние выборы. Это мэр второго по величине молдавского города Бельцы, известный предприниматель Ренато Усатый, между прочим – гражданин России. Этот кандидат получил в первом туре почти 17% голосов. И теперь от поведения его электората во многом и зависит исход второго тура. К сожалению для Додона, после встречи с послами США и Румынии Усатый призвал своих сторонников голосовать за Санду, сообщила «Комсомольская правда».

На выборах 2016 года Усатый вел себя совсем иначе – он был соратником Додона в борьбе с прозападными силами, именно сторонники этого бизнесмена-политика обеспечили нынешнему президенту победу над Санду. Усатый выступал на стороне Додона в 2019 году, когда власть изгоняла своего самого опасного противника – негласного правителя республики олигарха Владимира Плахотнюка (тут был личный интерес – Плахотнюк обвиняется в подготовке заказного убийства Усатого). Но к нынешней осени мэр-предприниматель поссорился с Додоном насмерть.

Как напомнил газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Аркадий Барбарошие, Усатый даже организовал публикацию компромата на президента – опубликовал документы о получении Додоном миллионов евро из-за границы. «Эти деньги стоило бы тратить на создание рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса. Но Додон, если верить тому же Усатому, тратит эти деньги на подкуп электората», – утверждает Барбарошие. Впрочем, отмечают эксперты, Усатый вряд ли сможет просто взять и подарить свой электорат Майе Санду.

«В первом туре Усатый был олицетворением графы «против всех», а на самом деле он популист без четко выраженной политической ориентации, – заметил Жарихин. – Однако во втором туре ситуация иная, здесь проявятся реальная геополитическая ориентация избирателей. Будут голосовать за позицию, а не за конкретного человека, поэтому определенные шансы у Додона сохраняются». К схожим выводам пришел и Барбарошие, апеллирующий к результатам соцопросов. «Согласно этим данным, треть электората Усатого поддержит Санду, треть – Додона, а оставшиеся вообще останутся дома в день выборов», – рассказал молдавский эксперт. По его мнению, за прозападного кандидата проголосует максимум 35% тех, кто в первом туре предпочел Усатого.

Но все же Санду имеет больше шансов на победу, полагает Жарихин. «Додон за время своего правления потерял 16 пунктов. Слишком большая часть избирателей от него отвернулась», – отметил российский политолог.