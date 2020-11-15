Удивительные истории о программе детей-гибридов пришельцев

15.11.2020, 10:01, Разное

Одна из самых пугающих вещей, связанных с пришельцами, это их предполагаемые эксперименты по выведению детей-гибридов, то есть детей с инопланетно-человеческой ДНК.

В то, что подобная программа существует, верят многие уфологи и немало похищенных пришельцами людей уверяло, что у них забирали семенной материал или яйцеклетки для создания гибридных младенцев или что пришельцы искусственно осеменяли земных женщин гибридными эмбрионами, а потом забирали выношенных младенцев.

Однако время от времени встречаются настолько странные и причудливые истории, в которые сложно поверить даже будучи на 100% верующим в инопланетян и похищения людей пришельцами.

Гибридный близнец

Один из самых безумных случаев, связанных с этими предполагаемыми гибридными программами инопланетян, – это история, рассказанная женщиной из Апач-Джанкшен, штат Аризона, по имени Синтия Кроуфорд.

Она утверждает, что с самого рождения в ней всегда было что-то особенное: она родилась вместе с сестрой-близнецом, но при рождении у нее странным образом отсутствовал амниотический мешок, чего, по ее словам, врачи никогда раньше не регистрировали.

Также врачи якобы обнаружили у нее необычно пористые кости, и на протяжении всей жизни у нее были частые проблемы со здоровьем, которых ее сестра-близнец никогда не испытывала. Она также обладала различными предполагаемыми экстрасенсорными способностями, и, вдобавок ко всему, ей часто снились кошмары о похищении инопланетянами.

Синтия подозревала, что эти сны на самом деле являются фрагментами реальных воспоминаний, которые были подавлены в ее сознании, но иногда всплывали на поверхность.

Вскоре она пришла к выводу, что она – результат тщательно продуманного секретного эксперимента по смешиванию чужеродной и человеческой ДНК для создания гибрида. Она уверяла, что у нее в генах есть ДНК не одной инопланетной расы, а целых две.

Ее отец (человек) якобы сказал ей, что она была создана в лаборатории и искусственно помещена в утробу земной матери, и именно по этой причине ее похищали на протяжении всего ее детства, чтобы они могли изучить ее успехи в период взросления.

Кроме того, Синтия утверждала, что об этом эксперименте знали власти США и что в раннем детстве ее регулярно увозили в некие скрытые учреждения, где также проводили медицинские анализы и осматривали ее:

"Я результат государственного эксперимента. Об этом мне рассказал мой отец. Он работал с правительством Южной Кореи и экспериментировал с инопланетными устройствами, обнаруженными на разбившихся инопланетных кораблях. Мою маму накачали наркотиками в рамках программы и произвели оплодотворение.

По этой причине моя ДНК всего на 34 процента состоит из ДНК человека, и у меня очень пористые кости, типичные для моей инопланетной семьи. Есть много внеземных рас – Зума Зета, Высокий Белый Зета и Синий Арктурианец. Я люблю их всех. Я вкладываю их энергию в свои скульптуры".

Действительно, Синтия Кроуфорд прославилась своими необычными скульптурными работами, а также своими выступлениями на многочисленных НЛО-конференциях о своем опыте. Довольно трагично, что Кроуфорд скончалась в 2017 году от опухоли головного мозга, поэтому любую правду, которую она рассказывает, она унесла с собой в могилу.

История Эдди Пейджа

Еще один похожий случай, который получил широкое распространение, – это случай Эдди Пейджа, который родился как Томми Коулман-младший во Флориде. Он был усыновлен в молодом возрасте, и его жизнь была наполнена разными странностями.

Все началось с многочисленных наблюдений НЛО в форме бумеранга, которые он видел в юности, но все станет более ярким, когда он присоединится к морской пехоте США, отправленной на войну во Вьетнаме в 1972 году. Он говорил, что это была элитная группа особой секретной службы с заданием убить вьетнамского премьера.

По словам Пейджа, что-то пошло не так, и он был внезапно атакован из кустов вьетнамцами, а затем потерял сознание. Когда он очнулся, ему показалось, что прошло лишь несколько минут. Он лежал на зеленом рисовом поле в своей новой зеленой униформе, но без оружия и снаряжения.

Пока он пытался понять, что случилось, к нему подлетели военные вертолеты, из них выскочили американские солдаты, которые схватили его и стали допрашивать. Оказалось, что рисовое поле было более чем в 500 милях от того места, где он потерял сознание, и что с момента, как его атаковали, прошло полных 11 дней – времени, о котором он совсем ничего не помнил.

Военные также сообщили ему, что у него необычное состояние внутренних органов и аномальная группа крови. Пейдж утверждает, что они поставили на его медицинских записях отметку "Не человеческого происхождения".

В конечном итоге его выпустят и позволят вернуться к нормальной гражданской жизни. Ему так никогда и не рассказали, почему он оказался на том рисовом поле и что произошло за эти 11 дней отсутствия. Довольно странные вещи, но дальше они становятся еще более странными.

Спустя годы после того, как его постоянно преследовало это прошлое, Пейдж решился пройти сеанс регрессивного гипноза, чтобы попытаться восстановить то, что произошло в течение тех 11 дней. Он "вспомнил", что его миссия провалилась, а все его подразделение было убито, но его самого буквально под носом нападавших похитили инопланетяне из звездной системы Плеяды.

Вы спросите, зачем они это сделали? Потому что он изначально был частью их программы детей-гибридов, которая осуществлялась при сотрудничестве правительства США.

По словам Пейджа, он узнал, что он был одним из 32 клонов, участвовавших в эксперименте, состоящих из 21 женщины и 11 мужчин, из которых только 8 дожили до взрослого возраста, что сделало его одним из последних.

Он говорит, что с тех пор его постоянно преследовали неустановленные агенты и что у него есть медицинская документация, подтверждающая его слова. То есть в этих документах описаны его странные внутренние органы и аномалии в составе крови. Является ли это правдой, до сих пор не известно, так как никто это не проверял.

Матери детей-гибридов

В 2016 году две женщины утверждали, что они являются матерями инопланетных детей-гибридов, рожденных в результате секретной программы. Бриджит Нильсон и Алуна Верс заявили, что их неоднократно похищали инопланетяне и заставляли зачать гибридных младенцев в рамках сверхсекретной программы, причем Бриджет утверждала, что у каждой из них было около 10 таких детей.

Женщины сказали, что эти дети живут сейчас со своими инопланетными отцами на борту огромных космических кораблей, и что они регулярно контактируют с ними. Они также утверждают, что есть много других женщин, у которых были такие дети, но они даже не подозревают об этом, поскольку все это произошло в состоянии сна.

Эти две женщины утверждали, что отцы детей-гибридов принадлежат к инопланетной разновидности рептилий (рептилоиды), и что их дети обладают схожими рептильными чертами и большими черными глазами.

Можно смеяться и издеваться над такими сообщениями, легко судить о них, как о сказках или бреднях, которые можно найти в новостных таблоидах, и действительно, возможно, они лишь продукт беспокойных умов и воображения.

Тем не менее, такие сообщения широко разлетаются в пространстве и привлекают к себе внимание все большего количества людей, в том числе умных и образованных. Очень легко все это высмеять как ложь и отбросить в сторону, но что если что-то из этого реально? Задумайтесь над этим.