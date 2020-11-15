Жуткое существо, живущее в шкафу

15.11.2020, 9:56, Разное

Эта история была рассказана день назад одним из пользователей сайта Reddit. Случилась она с женщиной несколько лет назад, когда она только познакомилась со своим, сейчас уже бывшим, мужем.

"Однажды мы остановились в доме его отца, который находился в районе пустыни Калифорнии. Там не было ничего особенного, кроме песка, разгула наркомании и стариков.

Дом представлял собой многоквартирное здание, которое предоставляло квартиры в аренду и отцовская квартира была довольно небольшой, там были гостиная, спальня, кухня и ванная комната. Но его отец, пожилой мужчина лет 80, всегда спал на диване, а не на кровати в спальне. Мой бывший говорил, что так было всегда.

Всю свою жизнь я была чувствительна к призракам и подобному паранормальному проявлению. Мой первый опыт был, когда мне было меньше года и моя семья стояла возле церкви на похоронах моего двоюродного дяди. Я сидела на руках у своего кузена и в какой-то момент показала пальцем на человека, который стоял на другой стороне улицы. Больше этого человека никто из моей семьи не видел. Кузен через годы рассказал мне об этом случае, но это история для другого раза.

Дом отца моего бывшего мужа сразу же начал меня нервировать. Я сразу поняла, что там что-то не так. Что-то неправильное. В спальне, в которой мы ночевали, стояла большая кровать "королевского" размера, две прикроватных тумбы с обеих сторон и большой шкаф с одной из этих раздвижных дверей.

С детства у меня всегда было правило держать двери шкафа закрытыми на ключ ночью, потому что это было место, в котором я часто видела аномальные и пугающие вещи. Те, которые никогда не должны были существовать на этой земле.

И однажды ночью это случилось. Я лежала на кровати с мужем и внезапно ощутила приближение панической атаки. В комнате что-то изменилось, что-то пришло сюда. И в темноте я увидела, что дверь шкафа открыта.

У меня перехватило дыхание и мой муж заметил это и спросил, что случилось. Я сказала, что я вижу что-то, что сидит в шкафу. Я знала, что это нечто жило там, мне и до этой ночи было очень неуютно спать в этой комнате, но тут я впервые увидела ЭТО своими глазами.

Мой муж замолчал, а потом вдруг сказал, что верит мне и что он знает, что в этом шкафу живет что-то ужасное. Он сказал, что его отец, как только переехал в эту квартиру, всегда спал на диване и всегда держал дверь шкафа в спальной открытой.

И когда мой муж приезжал к нему в гости и ночевал в этой спальне, то его отец мог ворваться сюда посредине ночи с криками, если дверь шкафа оказывалась закрытой. Он ругался, открывал ее и снова возвращался на свой диван.

То, что я увидела в шкафу, не было гуманоидным, не было похоже на человека. У него были зубы, острые кошачьи уши и глаза. Я видела, как блестят его зубы, они были желтыми. И оно улыбалось мне. Я смотрела на него, затаив дыхание, я думала, что может быть оно вступит со мной в контакт, скажет мне что-нибудь.

Однако оно лишь продолжало смотреть на меня и улыбаться.

Я вскочила с кровати и убежала на улицу в свою машину. Мой муж предупредил меня, что если я попытаюсь избавиться от этого существа с помощью каких-нибудь языческих обрядов, то все станет еще хуже. Он был ортодоксальным евреем и у него были свои убеждения, отличные от моих.

Я начала отказываться посещать дом его отца, у нас с мужем было много ссор, это были очень токсичные отношения, поэтому мы вскоре съехали оттуда.

Прошло несколько месяцев и однажды бывший муж рассказал мне о том, что его отец получил серьезную травму в этой квартире. Он поскользнулся, упал и ударился головой так сильно, что теперь ему была нужна помощь сторонних людей. Иначе он бы так и умер в своей квартире с этой страшной вещью в шкафу.

Вроде бы его дочь стала уговаривать отца переехать к ней, я точно не знаю, мы с бывшим мужем в тот момент уже мало разговаривали. Однако я подозреваю, что та вещь в шкафу переехала вместе с ним, она была так сильно к нему привязана, она подпитывалась от него".