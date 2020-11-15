 

В Раде обвинили Зеленского в создании «концлагерей» на Украине

15.11.2020, 9:22, Новости дня

Законопроект об интернировании российских граждан и лиц без гражданства является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных прав людей, сообщил депутат Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения. (…) Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в «концлагеря» находится далеко за этой чертой», – приводятся слова Медведчука на сайте партии.

Депутат подчеркнул, что создание таких «лагерей смерти», которые не входят в существующие пенитенциарные или следственные структуры, может развязать руки для «самой жестокой преступной расправы над неугодными».

По мнению политика, за этим законопроектом стоит цель сохранить власть любой ценой.

Напомним, кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, предполагающий принудительное отселение граждан РФ на время боевых действий.

Документ регламентирует задачи правоохранительных органов Украины, вооруженных сил страны и органов местного самоуправления по обеспечению сбора, сопровождения, охраны, содержания военнопленных и интернированных лиц. Под интернированными лицами подразумеваются те, кто принудительно отселен в определенные места и кто несет угрозу нападения или осуществляет агрессию против Украины. Выявлять интернированных лиц будет служба безопасности Украины.

В первую очередь инициатива коснется жителей непризнанных ДНР и ЛНР, для которых процедура получения российского гражданства максимально упрощена, а также жителей Крыма, который Киев все еще считает своей территорией.



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