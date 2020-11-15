Жертвами тайфуна «Вамко» на Филиппинах стали 67 человек

15.11.2020, 9:22, Новости дня

В результате тайфуна «Вамко» на центральном филиппинском острове Лусон погибли по меньшей мере 67 человек, 12 пострадали, сообщил портал Rappler со ссылкой на заявление Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Минимум 12 человек считаются пропавшими без вести. Из-за стихии повреждения получили более 25 тыс. домов. Предварительно, общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре острова, оценивается в более чем 34 млн долларов.

За 2020 год это уже 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины. В октябре на архипелаге бушевал тропический шторм «Гони».