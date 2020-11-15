Солист «Иванушек» отреагировал на призыв Меладзе бойкотировать съемки в новогодних шоу

15.11.2020, 9:22, Новости дня

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов считает, что певец Валерий Меладзе иронизировал, когда призвал артистов отказаться от съемок в новогодних программах. Сам он не согласен с позицией коллеги по сцене.

«Я уверен, что Валерий Меладзе поиронизировал, как мне кажется, потому что съемки в новогодних программах в любом случае приятны и необходимы артистам, чтобы чисто вспомнили, что ты есть. Я с Валерием в этом плане не согласен», – сообщил Григорьев-Апполонов «Звезде».

Он добавил, что «Иванушки International» уже снялись в одном из новогодних шоу, и не намерены отказываться от следующих подобных предложений.

«Глобально, конечно, Валера прав, потому что происходит полная катастрофа у 1,5 миллионной индустрии людей, которая работает в сфере обслуживания, поддержки, помощи, СТН, включая гардеробщиц», – поделился певец.

Ранее Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах. Музыкант и композитор Юрий Лоза в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил готовность сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова.