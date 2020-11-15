В Ереван прибыли еще два самолета с миротворцами из России

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15.11.2020, 8:55, Новости дня

Российские военно-транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» доставили в Ереван бронетехнику и миротворцев, сообщили в Минобороны.

«Воздушные суда доставили 10 бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения», – передает РИА «Новости» сообщение российского оборонного ведомства.

Техника и подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис.

В Минобороны ранее уточнили, что с начала миротворческой операции самолеты военно-транспортной авиации совершили уже 95 рейсов.

Напомним, 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации объявил о возвращении под контроль Баку трех районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, уточнив, что Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район – до 15 ноября, Лачинский район – до 1 декабря.

Во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев. В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Карабахе.

В субботу в Минобороны РФ подтвердили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.



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