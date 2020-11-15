“Не будет его, будут другие артисты”: эксперт прокомментировал бойкот Меладзе

15.11.2020, 8:23, Разное

Из-за усложнения эпидемиологической обстановки правительство Москвы запретило артистам участвовать в массовых мероприятиях до 15 января 2021 года. Обстоятельство возмутило Валерия Меладзе, поэтому он решил противостоять решению властей. Музыкант предложил артистам бойкотировать съемки в “Голубом огоньке” и прочих программах праздничного характера.

Блогер Вадим Манукян относит призыв Валерия Меладзе к бесполезным действиям. “Если Валерий Меладзе считает, что о нем грезят все телезрители в новогоднюю ночь и что без его участия в них зрители будут страдать, то, на мой взгляд, он немного заблуждается. Не будет его, будут другие артисты.”, – выразился член экспертного Совета при Госдуме.

В результативность подобных бойкотов Вадим Манукян не верит. Он убежден, что в мире шоу-бизнеса всегда найдутся те, кто захотят появиться на телеэкранах в новогодних эфирах. Мужчину волнует качество программ, которые транслируют по центральным каналам до и после боя курантов. В 2017 году он создал тематическую петицию, которую подписало более 173 тысяч человек. Эксперт надеется, что привычные для новогодней ночи лица, включая Валерия Меладзе, перестанут сниматься в “Голубых огоньках” и такие передачи станут лучше.