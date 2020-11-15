Оппозиция готовит белорусский трибунал

15.11.2020, 8:05, Разное

Зверское убийство минчанина Романа Бондаренко подняло новую волну протеста против режима Лукашенко.

Вечером, 12 ноября, стало известно, что в больнице скорой медицинской помощи скончался Роман Бондаренко. Ему был 31 год. Он житель той самой Площади Перемен — столичного дворика, ставшего символом протестов и веры в победу над режимом Лукашенко. Жители дворика долгое время охраняли мурал «Диджеи Перемен», посвященный парням, включившим песню Цоя на провластном митинге. Силовики мурал закрашивали, а местные жители снова восстанавливали и развешивали бело-красно-белые ленточки на площадке возле него. Сюда по вечерам приезжают выступать певцы и актеры, а по ночам, когда все расходятся, люди в черном и в балаклавах приезжают на микроавтобусах с тонированными стеклами и срезают ленточки.

Траурная акция у дома Романа Бондаренко — на Площади Перемен. Здесь мемориал его имени. Фото6 Reuters«Шанс выжить — один на тысячу»

11 ноября, когда «тихари» снова приехали на Площадь Перемен срезать ленточки, местный житель Роман Бондаренко вышел во двор. Молодого человека избили, затолкали в бус и увезли в неизвестном направлении.

А уже через два часа его доставили в больницу скорой помощи в тяжелом состоянии. По словам медиков, пришлось делать трепанацию черепа. Но даже это не помогло. Роману нужна была еще одна операция, но сделать ее медики просто не могли — он бы ее не пережил. Врачи дали безнадежный прогноз: шанс выжить — один из тысячи.

— Кровоизлияние произошло в те участки мозга, которые отвечают за жизненно важные функции. Это уже говорило о том, что шансов на выживание у молодого человека было крайне мало, — прокомментировали «Новой» врачи больницы скорой помощи, пожелавшие остаться анонимами. — В крови Романа было ноль промилле алкоголя. То есть молодой человек был совершенно трезв.

Фотография из электронной медкарты Романа Бондаренко с результатами анализа на алкоголь. Кадр: Еврорадио

Судя по свидетельствам очевидцев, когда молодого человека заталкивали в микроавтобус на Площади Перемен, он был в сознании. О том, что с ним происходило в последующие два часа, в том самом микроавтобусе и затем в Центральном РУВД, откуда его забрала скорая, остается только догадываться.

— Роман был художником и очень спокойным человеком. Никогда не лез в драку, даже жизненные неурядицы воспринимал с юмором. За что с ним так? — едва сдерживая слезы, говорит двоюродная сестра Романа Ольга. — В последние часы своей жизни он был в коме, его маму пустили к нему, а когда мы вместе с ней поехали на какое-то время домой за вещами, нам стали все звонить и спрашивать, правда ли, что Рома умер. Мы бросились звонить врачам, и нам сказали, что его больше нет.

Народный мемориал. На фото: Роман Бондаренко после службы в спецназе. Кадр: «Еврорадио»

Сердце Романа Бондаренко остановилось в 20.00 12 ноября. А уже через час на Площади Перемен стали собираться сотни и тысячи людей, которые пришли зажечь свечу, оставить цветы и поддержать семью Романа.

Уже к утру 13 ноября белорусы собрали порядка 20 тысяч долларов в помощь семье Романа Бондаренко и, не надеясь на правоохранителей, начали свое собственное расследование,

объявив вознаграждение за любую информацию, которая бы привела к именам настоящих убийц Романа Бондаренко.

«Не будем подчиняться тем, кто готов убивать нас»

Смерть молодого человека подняла новую волну протестов белорусов против беззакония и режима Лукашенко.

— Сколько еще смертей невинных белорусов должно случиться и сколько еще крови должно пролиться в этой стране, чтобы с диванов поднялся не только Минск, но и все белорусы; чтобы работяги, наконец, начали общенациональную забастовку; чтобы этот кровавый режим, наконец, пал? Если сейчас мы этого не сделаем, все мы будем на коленях. Сегодня каждый из нас — Роман Бондаренко. Своей кровью он написал историю, а дописывать ее нам. Все, кто верен себе и чести, должны подняться и выйти, — призывают одни.

13 ноября. Студенческая акция солидарности в память об убийстве Романа Бондаренко. Такие прошли по всему городу. Кадр: «Еврорадио» Студенческая акция солидарности в память об убийстве Романа Бондаренко. Такие прошли по всему городу. Кадр: «Еврорадио» Акция солидарности медиков кардиоцентра Минска в память об убитом Романе Бондаренко. Кадр: «Еврорадио» Акция солидарности медиков в память об убитом Романе Бондаренко. Кадр: «Еврорадио»

— Не забудем, не простим, — пишут на своих страницах в соцсетях белорусы в память о Романе. — На месте Романа может оказаться каждый из нас: любой безобидный человек, который просто вышел к себе во двор вечером.

— Ответственность за смерть Романа Бондаренко лежит на Министерстве внутренних дел и тех, кто отдавал милиции приказ «закрутить гайки». Власти провоцируют еще большую ненависть народа. Этому пора положить конец, — призывают белорусы.

А вот как смерть Романа Бондаренко прокомментировал Следственный комитет Беларуси.

ОФИЦИАЛЬНОЗаявление Следственного комитета

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения.

Минчанин был доставлен в Центральное РУВД города Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация.

На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, гражданин скончался.

А вот реакция Светланы Тихановской на убийство Романа Бондаренко

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