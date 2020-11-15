Юрий Лоза назвал Карлоса Сантану «ничем не примечательным бренчателем на гитаре»

15.11.2020, 8:03, Разное

Музыкант и бард Юрий Лоза заявил, что американский гитарист Карлос Сантана – «ничем не примечательный бренчатель на гитаре». По словам музыкального эксперта, популярность виртуоза не заслужена и базируется только на комплексе вины жителей США перед латинскими американцами.

По мнению Лозы, научиться играть на гитаре недостаточно, чтобы создавать целостные композиции.

«Достаточно поднять вопрос об образовании этого человека. Что может сыграть человек, который даже не пытался получить диплом в музыкальной сфере? Говорят, он даже не умеет играть одну и ту же вещь одинаково – каждый раз что-то новое получается. Ну, как новое, каша сплошная», – заметил он.

По словам музыканта, единственная причина известности американского виртуоза – его происхождение.

«Я теперь понимаю, от кого Трамп строил стену. Вот эти вот люди без образования, без таланта, уличного уровня люди по сути, они приезжают в США, а у американцев же комплекс вины перед всеми этими цветными, латиносами. Они начинают их боготворить, как и этого бренчателя на гитаре. Он же по сути ничем не примечателен. Вот послушайте, что он там пиликает, поищите что-то хотя бы отдалённо похожее на мой «Плот». Не найдёте. Там ни таланта, ни понимания музыки, ни проникновенности, ни искусства. Одна техника, и та кустарная, не академическая», – заключил Лоза.