 

Попытка реванша «неуместна» — Берлин разозлили санкционные угрозы Москвы

15.11.2020, 7:45, Новости дня

Санкционные угрозы РФ в адрес немецких и французских чиновников из-за дела об отравлении российского блогера Алексея Навального разозлили правительство Германии, пишет Der Spiegel. Попытка реванша «неуместна» и «не обоснована», заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Он призвал Кремль расследовать произошедшее и подчеркнул, что применение нервно-паралитического боевого вещества — это серьёзное нарушение международного права.


Reuters

Берлин разозлили санкционные угрозы Москвы в адрес немецких и французских чиновников из-за дела об отравлении российского блогера Алексея Навального, пишет Der Spiegel. Такая попытка реванша «неуместна» и «не обоснована», заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Он призвал Кремль расследовать произошедшее и подчеркнул, что применение нервно-паралитического боевого вещества — это серьёзное нарушение международного права.

Об ответных штрафных мерах против Германии и Франции ранее объявил министр иностранных дел РФ Серей Лавров: «Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции». «Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

В прошлом месяце ЕС — главным образом под давлением Берлина и Парижа — принял штрафные меры против людей из окружения главы Кремля Владимира Путина, напоминает издание. Они коснулись в том числе и директора ФСБ Александра Бортникова, а также других доверенных лиц российского президента. Немецкие власти полагают, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Эту версию подтвердили результаты анализов Организации по запрещению химического оружия, а также лабораторий во Франции и Швеции. РФ же свою причастность к произошедшему отрицает.   



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