Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 ноября 2020 года
15.11.2020, 7:43, Разное
Медики во всем мире бьются над созданием вакцин от COVID-19. И довольно успешно. Это вселяет надежду на досрочное завершение карантина, вынужденных ограничений социальных контактов и других мер безопасности. Однако пока статистика по заболеваемости коронавирусом в России и мире остается тревожной.
Из-за пандемии экономика во время попыток спасти население от болезни чувствует себя не самым лучшим образом. Кризис ударил по кошелькам населения. Многие сейчас трудятся удаленно, но есть и те, кто вовсе остался без работы.
Коронавирус в Москве
- Заболели –
503 943
- Умерли – 7 712
- Выздоровели –
363 347
Коронавирус в России
- Заболели –
1 903 253
- Умерли –
32 839
- Выздоровели –
1 425 529
Коронавирус в мире
- Заболели –
53 865 249
- Умерли –
1 312 105
- Выздоровели –
37 508 193
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