Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 ноября 2020 года

15.11.2020, 7:43, Разное

Медики во всем мире бьются над созданием вакцин от COVID-19. И довольно успешно. Это вселяет надежду на досрочное завершение карантина, вынужденных ограничений социальных контактов и других мер безопасности. Однако пока статистика по заболеваемости коронавирусом в России и мире остается тревожной.

Из-за пандемии экономика во время попыток спасти население от болезни чувствует себя не самым лучшим образом. Кризис ударил по кошелькам населения. Многие сейчас трудятся удаленно, но есть и те, кто вовсе остался без работы.

Коронавирус в Москве

Заболели –

503 943

503 943 Умерли – 7 712

Выздоровели –

363 347

Коронавирус в России

Заболели –

1 903 253

1 903 253 Умерли –

32 839

32 839 Выздоровели –

1 425 529

Коронавирус в мире