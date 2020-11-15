 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 ноября 2020 года

15.11.2020, 7:43, Разное

Медики во всем мире бьются над созданием вакцин от COVID-19. И довольно успешно. Это вселяет надежду на досрочное завершение карантина, вынужденных ограничений социальных контактов и других мер безопасности. Однако пока статистика по заболеваемости коронавирусом в России и мире остается тревожной.

Из-за пандемии экономика во время попыток спасти население от болезни чувствует себя не самым лучшим образом. Кризис ударил по кошелькам населения. Многие сейчас трудятся удаленно, но есть и те, кто вовсе остался без работы.

Коронавирус в Москве

  • Заболели –
    503 943
  • Умерли – 7 712
  • Выздоровели –
    363 347

Коронавирус в России

  • Заболели –
    1 903 253
  • Умерли –
    32 839
  • Выздоровели –
    1 425 529

Коронавирус в мире

  • Заболели –
    53 865 249
  • Умерли –
    1 312 105
  • Выздоровели –
    37 508 193


Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Мнение: Сроки вышли

17.07 / Мнение: О перевозке СОУ “Бук” 17.07.2014. Три кабины одного трейлера

13.10 / Токсоплазмоз на мягких лапах: опасна ли кошка в доме?

26.07 / Мнение: Китай догоняет США в космосе, совместное освоение Луны и утечка газа в Антарктиде

23.10 / Поклонники раскритиковали Любовь Успенскую за разную длину ног на снимке

31.08 / В 10 раз заразнее: новая мутация сделала коронавирус еще более опасным

24.07 / В Москве заочно арестовали политика Усатого

22.10 / Куда уходят дети

08.08 / Эксперт предрек массовые репрессии в Белоруссии после победы Лукашенко

25.08 / В Сети рассекречен «живой огонек» на беспроводной зарядке Xiaomi

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска