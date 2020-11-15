 

NASA планирует развернуть метеорологическую сеть на Марсе

15.11.2020, 7:17, Разное

В NASA планируют развернуть настоящую метеорологическую сеть на Марсе с помощью датчиков, прикреплённых к новому спускаемому аппарату Perseverance. Такой подход поможет прогнозировать изменения погоды на этой планете.
В 2021 году NASA планирует запустить на Марс свой марсоход Perseverance, который будет оснащён современными метеорологическими комплексом Mars Environmental Dynamics Analyzer. Ещё одним важным отличием станет камера SkyCam, направленная сугубо вверх для фотографирования облаков. Помимо этого, ровер сможет определять влажность воздуха, скорость и направление ветра, температуру окружающей среды и атмосферное давление. На его борту также имеются специальные датчики для классификации марсианской пыли в воздухе.

Все метеорологические датчики Perseverance будут работать вместе с бортовыми устройствами ещё одного марсохода – Curiosity. Также к сети подключат и зонд InSight. Он может исследовать сейсмическую активность и измерять тепловой поток под поверхностью Марса. При взаимодействии всех датчиков на трёх космических аппаратах, научные сотрудники NASA получат самые подробные данные о марсианской погоде и даже смогут составлять её прогнозы.



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