Экс-президент МИнБанка умер от COVID-19

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15.11.2020, 6:53, Новости дня

Бывший глава Московского индустриального банка, член Центрального совета партии «Справедливой России» Абубакар Арсамаков умер от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), сообщили в пресс-службе партии.

«Он стал очередной жертвой коронавируса. Врачи боролись за его жизнь, но, к глубокому сожалению, спасти его не удалось», – говорится в сообщении на сайте партии.

Как отмечается в материале, Арсамаков всю жизнь проработал в банковской сфере. Он был специалистом высшего класса, пользовался заслуженным уважением коллег, входил в руководство ряда крупных банков, был автором ряда публикаций на финансово-экономические темы.

Кроме того, в пресс-службе партии отметили, что Арсамаков участвовал в организации работы системы безналичных расчетов и банковской деятельности в Южной Осетии.

Напомним, 6 ноября в Краснодаре на 53 году жизни умер герой РФ летчик Сергей Палагин. По словам источника во властных структурах Краснодарского края, Палагину диагностировали двустороннюю пневмонию, у него был положительный тест на коронавирус.

К 12 ноября число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 52 млн. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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