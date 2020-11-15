С Кляйна сдули пену

15.11.2020, 6:05, Разное

Журналисты ТВ-2 рассказывают о подоплеке дела мэра Томска и акционера крупнейшего пивзавода региона.

СИНДИКАТ-100

«Новая газета» публикует материал «Иван Кляйн. Подробности уголовного дела» в рамках «Синдиката-100».

Задержан мэр Томска Иван Кляйн. Пока ему вменяется ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления».

Известные на сегодня обстоятельства дела вырастают из конфликта интересов Ивана Кляйна — мэра и Ивана Кляйна — крупного бизнесмена, создателя и руководителя одного из крупнейших российских предприятий по производству пива и безалкогольных напитков. Вот что нам удалось выяснить на этот момент.

Вынести завод за пределы города?

Летом 2019 года в Кировский районный суд обратилась одна из жительниц дома, расположенных рядом с заводом «Томское пиво». Женщина (она просит не называть свое имя в материале) просила приостановить деятельность завода и жаловалась на неправильно установленную санитарную зону предприятия.

В обосновании она указывала, что «в непосредственной близости от жилого дома расположен пивзавод «Томское пиво», работа которого в круглосуточном режиме сопровождается шумом от технологического оборудования, активного движения большегрузного транспорта, а также постоянно ощущается выброс продуктов пивного производства в окружающий воздух».

Фото: tv2.today

Завод был открыт еще в 1884 году. В 2005-2006 годах вокруг территории завода началось строительство. Было построено два дома в 10 и 14 этажей. При этом в 2007 году главный санитарный врач РФ внес изменения в требования СанПина. Согласно им, объекты по производству пива, кваса и безалкогольных напитков имеют третий класс опасности с санитарно-защитной зоной 300 метров.

Согласно данным суда, жилой дом находится на расстоянии 37 метров от ближайшего производственного объекта «Томского пива» и на расстоянии 168 метров от самого удаленного объекта. Граница земельного участка предприятия ОАО «Томское пиво» находится на расстоянии 34 метров от многоквартирного дома.

В 2017 году Роспотребнадзор провел проверку. Было установлено, что в 2007 и в 2012 годах на предприятии прошла реконструкция, было переведено техническое перевооружение объекта, при этом границы санитарно-защитной зоны не корректировались. По результатам проверки «Томское пиво» привлекли к административной ответственности и вынесли предписание об устранении нарушений.

В ходе суда томичка рассказывала, что регулярно ощущает запах пивного производства не только на улице и рядом с домом, но и внутри квартиры.

Круглосуточно слышит шум от производства, транспорта и работающей вентиляции.

«Утверждали, что если в ходе мероприятий по определению санитарно-защитной зоны будет установлено, что деятельность предприятия не позволяет установить санитарно-защитную зону менее 300 м и в этой зоне будет расположена жилая застройка, то предприятие следует перенести за пределы города», — говорится в документах дела.

Фото: tv2.today

Представители «Томского пива» исковые требования не признали. Они рассказали, что проект санитарно-защитной зоны промплощадки прошел санитарно-эпидемиологическую экспертизу и утвержден главным государственным санитарным врачом Томской области. По их мнению, на завод не распространяется действие СанПина, так как в эксплуатацию он был введен ранее.

По сведениям Роспотребнадзора, за последние пять лет на неприятный запах и шум от деятельности «Томского пива» было поданы только четыре жалобы. Доводы же подтвердились лишь в одном случае. Роспотребнадзор отмечает, что в 2015 году на «Томском пиве» провели инвентаризацию источников выбросов и при проверках превышения предельной концентрации вредных веществ не обнаружено. Не было обнаружено нарушений и по шуму от предприятия.

Из экспертного заключения следует, что граница санитарно-защитной зоны «Томского пива» установлена на основании действующей на тот момент редакции СанПина с учетом отнесения предприятия к V классу опасности с нормативной санитарно-защитной зоной в 50 м. В соответствии с экспертным заключением по проектной документации, выполненным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», утвержденным главным врачом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области, границы СЗЗ сокращены и установлены таким образом, что жилые дома располагаются за ее пределами.

При этом «Томское пиво» планировало скорректировать СЗЗ еще в 2018 году в рамках проекта реконструкции цеха № 2. Тогда предполагалось построить новое здание, однако решение этого вопроса затянулось, поскольку предприятие расположено в исторической зоне города. Теперь же компания заказала проект корректировки СЗЗ индивидуальному предпринимателю и планирует завершить его в срок, указанный Роспотребнадзором.

«Доводы представителя истца о переносе предприятия за пределы города в случае невозможности установления санитарно-защитной зоны менее 300 м не основаны на нормах права, поскольку в силу п. 3.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 в проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей в случае необходимости.

Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств. Таким образом, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами не предусмотрен перенос предприятия за пределы города», — отмечается в решении суда.

В итоге Кировский районный суд оставил обращение томички без удовлетворения.

Споры из-за санитарной зоны на Мокрушина

Тогда же, летом 2019 года, региональный СК по материалам УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем».

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, ряд инвесторов обратился в Арбитражный суд с иском о том, что администрация города препятствует им в застройке жилого района на улице Мокрушина. Чиновники объяснили это соседством с площадкой на улице Мокрушина, 9, где располагаются склады «Томского пива», которые якобы являются «производством повышенного класса опасности» и что вокруг них действует 300 метровая санитарно-защитная зона, где запрещено строительство.

Застройщики же заявляли, что данные помещения не являются производственными, на самом деле там расположен только склад и парковка большегрузного транспорта, таким образом никакого «опасного» производства не осуществляется. Однако мэрия предоставила подтверждающую информацию в суд – справку из геоинформационной системы Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска, которая действительно подтверждает наличие санитарной зоны.

В конце декабря 2019 года гордума перевела участок на улице Мокрушина, 11/1 из зоны производственного назначения с IV-V классом вредности в общественно-жилую. Тогда исполняющий обязанности вице-мэра Алексей Макаров говорил, что вопрос с 300-метровой санитарно-защитной зоной решен.

Фото: tv2.today

«По предварительным данным, подозреваемый в 2016 году, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка «Томского пива». На основании недостоверных сведений начальник департамента, на тот момент Анна Подгорная, которую позже осудили за превышение должностных полномочий, должна была подготовить «постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны».

По данным следствия, в январе 2017 года Иван Кляйн подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки города в отношении территории в районе данного земельного участка. На основе него заявление предпринимателя было отклонено. В результате указанных действий предпринимателю причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению, а именно, строительству многоэтажных жилых домов», — говорится в релизе СКР, опубликованном 13 ноября.

С инициативой о застройкой микрорайона на улице Мокрушина выступал бизнесмен Ринат Аминов. Данный земельный участок, принадлежавший ОАО «Томский радиотехнический завод», он приобрел в 2016 году. Ранее он также приобрел на торгах здания бывшего ЗПП «Томский», торгового центра «Фог-Сити» и ТЗИА. Согласно данным Rusprofile Ринат Аминов является директором и учредителем ООО «ФЭМЭЛИ»( Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями), директором и учредителем ООО "Комфортстрой" (Строительство жилых и нежилых зданий), директором и учредителем ООО "СЗЗ Иркутский Тракт 60", учредителем ООО "Вира".

Планировалось, что строительство на территории Томского радиотехнического завода начнется уже в 2020 году. Первая очередь предполагала строительство около 40 тысяч квадратных метров. Поддерживал проект замгубернатора по строительству Евгений Паршуто. По предложению архитекторов, на территории в 32 гектара планируется построить семь жилых кварталов с дворами без машин. Ожидается, что жителями микрорайона станут 8,2 тысяч человек (3280 квартир класса «эконом» и «эконом плюс» общей площадью 360 000 кв м ).

«Наша главная задача — последовательное увеличение объема ввода жилья на территории Томской области по нацпроекту «Жилье и городская среда. Необходимо создать резерв проектной документации для жилых и общественных зданий, чтобы устранить дефицит вводимого нового комфортного жилья», — отмечал он.

Однако из-за отсутствия заключения Минкультуры на прошлогоднее решение думы о переводе земельного участка по улице Мокрушина, 11/1, в зону общественного жилого назначения был наложен протест прокурора города Томска. По словам заммэра Алексея Макарова, на этом участке отсутствует санитарно-защитная зона.

В ходе последнего собрания депутаты решили отправить этот вопрос на доработку. Часть депутатов вообще выступала за заморозку строительства на данной территории.

«Застройку высотными домами по ул. Мокрушина, 11/1 будут лоббировать до конца. Факт не принятия этого вопроса на Думе Томска (3 ноября) и отправки его на доработку никого не останавливает. Завернули в новую обертку и заново на рассмотрение комитета (17 ноября), Думы (1 декабря). Основные тезисы о проблемах транспортной доступности этого района разбиваются доводами, мол: «будет малое транспортное кольцо», «схема движения будет изменена», — пишет на своей странице в ВКонтакте депутат Думы Томска Игорь Лютаев.

Фото: tv2.today

Иван Кляйн руководит Томском с 2013 года. Тогда он выиграл выборы мэра, получив 62,23% голосов. В 2018 году Иван Кляйн повторно победил на выборах, получив больше 50% голосов избирателей.

До того, как возглавить город Иван Кляйн был генеральным директором «Томского пива». По данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит 51,02% акций предприятия, сейчас возглавляет завод его супруга Галина Кляйн.

Доля «Томского пива» на российском пивном рынке по данным на 2019 г. составляла 1,9 процента.

P.S.

После увольнения из мэрии в 2014 году с должности заместителя мэра по капитальному строительству экс-чиновник Павел Подгорный не стал менять сферу деятельности и в 2015 году учредил «Домостроительную компанию Эльбрус». В 2017 году компания перешла во владение некоей Ангелины Юган, а через месяц — Татьяны Бесперстовой. Пока фирмой владел Подгорный, она получила от мэрии Томска разрешение на строительство двух многоквартирных домов по улице Мокрушина (37, 39). Эта же компания намеревалась построить еще нескольких домов, в том числе жилой комплекс (Мокрушина, 9) на этой же улице. Проектную документацию для строительства делали томские компании «Геостройизыскания» и архитектурное бюро «Стиль» почти за 6,5 млн руб., с которыми «ДСК Эльбрус» за это не расплатилась.

Эти и еще несколько участков под строительство компания брала в аренду у Кемеровского социально-инновационного банка, но также не заплатила за них арендную плату. Банк и «Геостройизыскания» пытались взыскать долги через арбитраж, а со «Стилем» заключили мировое соглашение.

Также компания «ДСК Эльбрус», по данным судов, фигурировала в махинациях с участками совместно с этим же банком. По данным ЦБ, Кемсоцинбанк скрывал свое реальное финансовое положение и осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов Центробанка. Так, учредитель «ДСК Эльбрус» Юган, к которой перешла доля Подгорного, через цепочку сделок передал финансовой организации несколько земельных участков, как указанно в судебных документах — с целью повышения капитализации банка, а также последующего отчуждения земельных участков в пользу Кемсоцинбанка и его акционера — Баранова Михаила Александровича (теневой бизнесмен из Красноярска стал известен совсем недавно). Эти участки после переоценки в большую сторону планировалось передать под строительство микрорайона «Мокрушинский» в Томске. Бывшего чиновника и учредителя компании Подгорного допрашивали по этому делу в качестве свидетеля. В начале 2020 года компания «ДСК Эльбрус» ликвидировалась с долгами больше 11 млн руб.

С мая 2017 по апрель 2018 года Подгорный также возглавлял компанию «Рекреационный парк «Михайловская роща», которая занималась благоустройством одноименного старейшего парка Томска по программе «Наш Томск». Программа разработана по поручению арестованного мэра Ивана Кляйна. Стоимость проекта оценивали в 200 млн руб. Сейчас Павел Подгорный числится председателем садоводческого товарищества «Стрижи» в Томске и, по всей видимости, там проживает. Неоплаченный штраф за нарушение правил ПДД в июне 2020 года также выписан томским ГИБДД.

Владимир Прокушев,

«Новая газета»