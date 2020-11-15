“Когда Бэтмена нет в городе”: Анастасия Решетова восхитила поклонников оригинальным образом

15.11.2020, 5:53, Разное

Популярная модель и инста-блогер Анастасия Решетова разместила на своей странице в Instagram оригинальное видео, представ в нем в поистине героическом образе. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Мини-сюжет, опубликованный красавицей в личном микроблоге, был снят на одной из автозаправок. Хозяйка аккаунта, одетая в тёмно-серые лосины, черные высокие ботинки и такого же цвета оверсайз-куртку с капюшоном, под музыку, характерную для лучших блокбастеров Голливуда, демонстрирует просто обескураживающую сцену: на глазах зрителей она садиться в автомобиль, являющийся точной копией знаменитого “бэтмобиля”. Стоит отметить, что дизайн машины полностью соответствует транспорту культового героя комиксов, имеются в наличии даже пулеметы на бампере. Сев в кресло и нажав на кнопку закрывания кабины, модель на прощание загадочно улыбается подписчикам. “Когда Бэтмена нет в городе”, – таким интригующим слоганом сопроводила ролик красотка. Примечательно, что инстадива предпочла не пояснять посетителям страницы, является ли “бэтмобиль” её новым личным автотранспортом или видео является некоей эффектной постановкой.

Просмотревшие ролик фолловеры принялись гадать, откуда у Анастасии Решетовой мог взяться такой впечатляющий автомобиль, и кое-кто из подписчиков предположил, что он является подарком модели от её экс-супруга, рэп-исполнителя Тимати. Впрочем, большинство поклонников предпочли просто выразить свое восхищение любимицей, отметив её красоту и пожелав ей стать новым “героем” страны. За пару часов видеопубликация набрала более полумиллиона просмотров.