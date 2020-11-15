Глава Минздрава Украины заболел COVID-19

15.11.2020, 5:50, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в Facebook 14 ноября, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

“Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно”, – сказал министр.

Он написал, что сейчас находится дома.

“Ежедневные брифинги [о ситуации с противодействием COVID-19 в Украине] буду проводить отсюда же”, – отметил Степанов, призвав украинцев избегать мест скопления большого количества людей и соблюдать карантин.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/videos/3513313282091984/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 ноября в Украине зарегистрировано 525 176 случаев коронавирусной инфекции, из которых 12 524 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 9508 пациентов с COVID-19, выздоровели 238 802 человека.