 

Глава Минздрава Украины заболел COVID-19

15.11.2020, 5:50, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в Facebook 14 ноября, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

“Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно”, – сказал министр.

Он написал, что сейчас находится дома.

“Ежедневные брифинги [о ситуации с противодействием COVID-19 в Украине] буду проводить отсюда же”, – отметил Степанов, призвав украинцев избегать мест скопления большого количества людей и соблюдать карантин.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/videos/3513313282091984/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 ноября в Украине зарегистрировано 525 176 случаев коронавирусной инфекции, из которых 12 524 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 9508 пациентов с COVID-19, выздоровели 238 802 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / “Его было мало в моей жизни”. Dantes впервые рассказал о своем покойном отце

03.07 / Путин заявил о настоящем чуде, совершенном жителями «Городов трудовой доблести»

10.07 / Колумнист Atlantico – у Нетаньяху есть шанс аннексировать Западный берег, пока американцы ушли

05.07 / Разработана новая рецептура инсулина

11.07 / Дональд Трамп смягчил приговор Роджеру Стоуну

30.07 / Трамп встретился с семьей военнослужащей, убитой на базе Форт-Худ

11.09 / Российская интеллигенция солидарна со Светланой Алексиевич и белорусским народом 

13.11 / Суд в Литве закрыл дело о событиях 1991 года в Вильнюсе

29.06 / Американские разведчики не поверили в сообщениях СМИ о «сговоре» РФ с боевиками в Афганистане

10.10 / Сбежавших из тюрем политиков Киргизии призвали вернуться за решетку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска