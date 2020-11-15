NASA перенесло полет пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС

15.11.2020, 5:50, Новости дня

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило на сутки запланированный на 14 ноября запуск второго экипажа пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС).

Об этом проинформировал сайт агентства.

Запуск должен был состояться в 19.49 по времени южного побережья США (1.49 15 ноября по Киеву). Старт перенесли на 19.27 воскресенья, 15 ноября (1.27 16 ноября по Киеву).

В NASA объяснили, что причиной переноса стал ветер, который может повлиять на процесс возвращения первой ступени ракеты-носителя. Ее планируют поймать и использовать в 2021 году для еще одного запуска Crew Dragon.

“Ожидается, что ракета-носитель приземлится на спасательном корабле примерно через девять минут после запуска”, – отметили в космическом агентстве США.

В состав экипажа корабля Crew Dragon (Crew-1) входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Астронавты отправятся на МКС со стартового комплекса 39A в центре Кеннеди (штат Флорида).

Они присоединятся к членам 64-й экспедиции на МКС в составе командира станции Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Изначально этот запуск был запланирован на 31 октября, но в середине октября NASA решило отложить миссию в связи с расследованием проблемы с турбонасосом одного из двигателей первой ступени ракеты Falcon 9 при попытке запуска спутника GPS III-04.

Crew-1 – одна из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта. Это первый эксплуатационный полет корабля Crew Dragon после первой демонстрационной пилотируемой миссии SpaceX Demo-2.