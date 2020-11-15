В новой линейке iPhone 13 установят гибкие батареи

15.11.2020, 5:40, Новости дня

Уникальные аккумуляторы нового поколения производитель установит в смартфоны из новой линейки iPhone 13. По словам специалистов, это так называемые мягкие батареи, компоненты к которым поставляют компании Xinxing, Jialianyi и Huatong. Впервые они появятся в устройствах Apple.

По имеющейся информации, тринадцатые iPhone выйдут на рынок только осенью будущего года. Пользователи получат еще более компактные гаджеты. Энергии для работы у них станет больше.

Разработчик пока не указывает данные о емкости батарей нового типа. Однако стоит предполагать, что она также вырастет. Также производитель намекает, что в моделях 13 Pro и 13 Pro Max будет установлены камеры с необычно широким углом захвата, что позволит расширить возможности для съемки.