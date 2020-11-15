Мнение: Ни хера себе…!

15.11.2020, 5:20, Разное

Извините. Был несдержан. Но как-то иначе не могу прокомментировать – слишком все это круто. Тут подсказали нового блогера с мыслями про “голосование мертвецов” в Штатах. Почитал, интересно. Решил глянуть, что еще пишет – а там ТАКОЕ… Вот его заметка насчет “свободы слова” уже не в США, а в Соединенном Королевстве. Вкратце – там готовится такой закон, по сравнению с которым все цензурные заморочки Цукерберга со словами типа “хохол” покажутся детсадовскими шалостями. Просто потому, что в ФБ максимальное наказание – бан или там удаление аккаунта; а вот в Англии все уже будет по-серьезному. Тут уже будем вспоминать не Цукерберга, а Сталина с его расстрелами за анекдоты.

“Мыслепреступление. …Порассуждаем о некоторых аспектах «свободы слова» на территории UK… Есть такой молодой политик Хамза Юсуф. Универсальный колониальный выдвиженец: сын мигрантов первой волны из Пакистана и Кении. Еще в университете занялся профессиональной защитой интересов мусульман в составе Glasgow University Muslim Students Association и до сих пор в различных формах адвокатирует интересы меньшинств Шотландии.

Он был первым «не белым» и по совместительству самым юным членом местного Парламента, министром транспорта и, наконец, министром юстиции. С 2018 года.

В качестве подготовки к исламскому разогреву Европы, три недели назад г-н Юсуф вынес на рассмотрение законотворцев т. н. The Hate Crime and Public Order Bill. Понятно, о чем тут речь: нужно наказывать за разжигание любых теоретически возможных оскорблений. Включая половую принадлежность, возраст, расу и инвалидность. В самом широком смысле.

Также в постановлении есть часть несколько интересных вкраплений, запрещающих, например, владение любыми видами «разжигающих материалов» и возможность контакта этих материалов с другими гражданами в оскорбительных для тех ситуациях.

Хм 🙂

Самая главная характеристика нового билля – его краткость и широта охвата. Пресловутые границы свободы выражения не обозначены, как и жесткость потенциальных оскорблений. Более того, канал распространения диффамаций также оказался вне фокуса г-на Юсуфа.

Он заявил следующее:

– никакой поправки на журналистскую/политическую/общественную позицию делать нельзя. Мнение о чем-то неприличном всегда есть мнение вне зависимости от того, кто это сказал;

– ненависть к определенным группам, например мусульманам, должна караться законом вне зависимости от того, где именно произошло преступление. Пусть даже и дома.

Конечно, после такого яркого выступления совсем без отката не обошлось.

Министр юстиции долго отчитывался перед либеральной прессой о значении собственных замечаний.Всё сложнее, чем кажется и мы должны охранять свободу слова, да. Вместе с тем, невозможно допустить оскорблений ни в каком виде. Закон нуждается в доработке деталей, но по духу он вполне соответствует современности. Молодые шотландцы (оригинального происхождения) должны почувствовать себя дома, а не в гостях.

Тем не менее, краткое определение «насмешки, антипатии и неприязни» дать крайне проблематично без урезания поля самовыражения.

По сути же, всё запрашиваемое работает на территории UK с 1986 года, начиная с принятия первого Акта об оскорблении словами и действием на основании инакости.

Следующие надстройки и редакции в полной мере дополнили сказанное: 1994 (харрасмент), 2006 (упор на религиозную терпимость), 2008 (упор на ориентацию).

О чем еще говорить?

Только о среде проявления нетерпимости.

Нельзя высказывать запрещенное публично в любой, даже дискуссионной, форме. Собственное пространство от универсального закона также защищать не должно. Логично”

https://mikaprok.livejournal.com/518943.html