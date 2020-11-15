Мнение: Крымская война. Причины, события, итоги

15.11.2020, 5:15, Разное

Историк Сергей Махов о причинах, некоторых событиях и итогах Крымской войны.

Для интересующихся темой, особых открытий конечно нет, но изложено живо и интересно.

Таймкоды:

00:00 – Точка отсчёта

02:54 – Чем интересна Крымская война

04:20 – Чего мы не знаем о Крымской войне

08:31 – Почему началась Крымская война

14:32 – Крымская война и политика, обращённая в прошлое. Привет из XIX века.

19:18 – Крымская война – столкновение двух мировых систем.

25:07 – Начало Восточного кризиса

27:41 – Россия и Турция – "Политика звериного рыка". С какого момента угрозы перестают работать.

34:40 – Крымская война и планы союзников. Почему перед войной полезно изучать географию.

38:18 – Вначале дела торговые, а война подождёт. Странности Крымской войны.

40:54 – Осада Петропавловска-Камчатского. Что было на самом деле?

PS. Из последнего что читал на тему, лучше всего зашел 5-томник Ченныка, посвященный боевым действиям в Крыму и Первой обороне Севастополя.

Еще лежат купленные мемуары Тотлебена про саму оборону и роль фортификации, но до них пока руки никак не доходят.