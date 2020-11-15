 

В Карабахе армяне выкапывают покойников и снимают иконы в храмах

15.11.2020, 4:15, Новости дня

В Сети появились сообщения, что жители Кельбаджарского района Азербайджана, ранее находившегося под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, выкапывают останки родных и снимают в храмах иконы.

«Жители Карвачара спасают не только свое имущество, чтобы оно не досталось врагу, но и выкапывают останки своих родных и близких, чтобы их могилы не были осквернены (…)», – – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Sputnik Армения».

«Из церкви Дадиванк уже сняты иконы и колокол. 15 ноября Карвачар (Кельбаджар) переходит Азербайджану», – сообщается в Telegram-канале «Sputnik Армения».

В пятницу стало известно, что жители Кельбаджарского (Карвачарского) района, который должен перейти под контроль Азербайджана, принялись сжигать дома и имущество.

Напомним, 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации объявил о возвращении под контроль Баку трех районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, уточнив, что Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район – до 15 ноября, Лачинский район – до 1 декабря.

Во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев. В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Карабахе.

В субботу в Минобороны РФ подтвердили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.



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