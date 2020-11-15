 

Пираты захватили 14 китайских моряков в Гвинейском заливе

15.11.2020, 4:15, Новости дня

В Гвинейском заливе пираты захватили 14 граждан Китая с судна под флагом Либерии для перевозки тяжелых грузов «Жэнь хуа – 7» (ZHEN HUA 7), сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

Пираты атаковали судно 13 ноября в 78 морских милях к северо-западу от города Сан-Томе, столицы африканского островного государства Сан-Томе и Принсипи. Им удалось высадиться на борт. Похищены 14 членов экипажа из 27. Все захваченные пиратами являются гражданами КНР, отмечает портал. Сейчас судно, которым владеет компания со штаб-квартирой в Шанхае, движется в сопровождении корабля ВМС Италии «Федерико Мартиненго» в порт Сан-Томе, передает ТАСС.

Напомним, 4 ноября пираты напали на танкер с российскими моряками в Гвинейском заливе.

Кроме того, в начале сентября пираты совершили нападение на судно-рефрижератор в Гвинейском заливе у побережья Нигерии, похитив россиян – капитана судна и члена экипажа, остальным 16 членам экипажа удалось укрыться в специально оборудованном месте и избежать похищения. Всего на борту судна было 18 человек – семь россиян и 11 филиппинцев. 31 октября захваченные в Нигерии российские моряки были освобождены.



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