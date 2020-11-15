Российские миротворцы взяли под защиту храм Дадиванк в Карабахе

15.11.2020, 4:15, Новости дня

Храм Дадиванк в Карабахе находится под контролем российских миротворцев и ему ничего не угрожает, сообщил Иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) – Первопрестольного святого Эчмиадзина.

«Дадиванк (расположен на территории Кельбаджарского района – прим. ВЗГЛЯД) уже находится под контролем российских миротворцев и ему ничего не угрожает. Сейчас в монастыре находятся несколько священнослужителей, которые продолжат богослужения и совершение таинств», – написал Меликян на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее в Сети появились сообщения, что жители Кельбаджарского района Азербайджана, ранее находившегося под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, выкапывают останки родных и снимают в храмах иконы.

Накануне Армянская церковь заявила об осквернении перешедшего под контроль Баку христианского собора Святого Христа Всеспасителя в карабахском городе Шуша.

В тот же день президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. Алиев в ходе беседы заверил, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

В пятницу стало известно, что жители Кельбаджарского (Карвачарского) района, который должен перейти под контроль Азербайджана, принялись сжигать дома и имущество.

Напомним, 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации объявил о возвращении под контроль Баку трех районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, уточнив, что Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район – до 15 ноября, Лачинский район – до 1 декабря.

Во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев. В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Карабахе.

В субботу в Минобороны РФ подтвердили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.