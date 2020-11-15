 

Киевское “Динамо” забрало из Германии своих футболистов, инфицированных коронавирусом

15.11.2020, 3:45, Новости дня

Футбольный клуб “Динамо” из Киева самостоятельно организовал возвращение из Германии своих инфицированных коронавирусом представителей в сборной Украины. Об этом “РБК-Украина” сообщила 15 ноября со ссылкой на пресс-службу клуба.

Речь идет про футболистов Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и менеджера сборной Вадима Комардина.

В “Динамо” заявили, что не дождались от Украинской ассоциации футбола (УАФ) решения о возвращении представителей клуба в Киев, поэтому самостоятельно организовали их возвращение. По словам президента клуба Игоря Суркиса, УАФ намеревалось отправить больных спортсменов автобусом.

Об авиарейсе в Киев руководство “Динамо” договорилось с одной из зарубежных авиакомпаний, инфицированных коронавирусом сопровождает врач.

Предоставить самолет спасателей для доставки игроков был также готов министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В пресс-службе киевского клуба подчеркнули, что Цыганков, Сидорчук и Комардин “находятся в полете и скоро будут дома”.

14 ноября УАФ заявила, что организовала для возвращения Сидорчука, Цыганкова, Комардина и футболиста английского “Вест Хема” Андрея Ярмоленко чартерный авиарейс на 15 ноября.

COVID-19 у всех четырех подтвердили в результате тестирования 13 ноября. Из-за инфицирования они не принимали участия в матче Лиги наций, который завершился 14 ноября поражением украинской сборной со счетом 1:3 от сборной Германии.

В “Динамо” рассказали, что Ярмоленко из Германии забрали чартерным рейсом в Англию представители “Вест хема”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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