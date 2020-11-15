 

Выборы президента США. Байден стал первым демократом, который победил в Джорджии за последние 28 лет – СМИ

15.11.2020, 3:45, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден стал первым кандидатом в президенты страны от Демократической партии, который одержал победу в штате Джорджия с 1992 года. Об этом свидетельствует прогноз ВВС, основанный на результатах подсчетов голосов и данных аналитиков. 

Байден получил еще 16 голосов членов коллегии выборщиков (всего – 306), что гарантирует ему отрыв от действующего президента США Дональда Трампа на 74 голоса. Такие же данные приводит CNN. 

У Трампа, по данным телеканалов, 232 голоса членов коллегии выборщиков (аналитики прогнозируют главе Белого дома победу в Северной Каролине, что приносит ему дополнительные 15 голосов выборщиков). 

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков. 

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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