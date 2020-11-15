Путин призвал Алиева сохранить христианские храмы в Нагорном Карабахе – Кремль

15.11.2020, 3:45, Новости дня

14 ноября состоялись посвященные Нагорному Карабаху телефонные разговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

“Обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная”, – говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что в ходе общения с Алиевым Путин обратил внимание, что в районах, которые возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри.

“В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона”, – объяснили в пресс-службе российского президента.

В пресс-службе президента Азербайджана уточнили, что это Путин позвонил Алиеву и “подчеркнул важность содержания и обеспечения нормального функционирования” христианских культовых объектов.

Пресс-служба премьер-министра Армении не указала, по чьей инициативе состоялся разговор Путина с Пашиняном.

“Собеседникам удалось сохранить стабильность ситуации на линии прекращения огня в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября по нагорно-карабахскому конфликту. Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили вопросы, связанные с ситуацией в зоне нагорно-карабахского конфликта”, – отметили представители главы армянского правительства.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель “властей” Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября Пашинян, Алиев и Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

Большинство населения Армении исповедует христианство, большинство азербайджанцев – сторонники ислама.