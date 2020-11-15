 

Мнение: Над пропастью во ржи под Карабахом

15.11.2020, 3:15, Разное

Жуткую картину мы наблюдаем сейчас в Армении и Нагорном Карабахе. Какой-то коллективный приступ безумия: армяне бегают за своим Пашиняном, пытаются его убить, сместить, обвиняют в предательстве, в Ереване какие-то беспрерывные “митинги протеста”, требуют отменить перемирие, “воевать до победного конца” и заодно… во всем обвиняют Россию.

Идею, что Пашинян вообще-то спас их от полного разгрома и от полной потери Карабаха – они отвергают с негодованием. Хотя абсолютно никакой разумной альтернативы тоже не приводят. Просто “нам не нравится!” и “вы плохие!” Кто плохие? Да все! Все целиком.

Больше всего похожа эта реакция… на реакцию капризного ребенка, конечно же. Ребенка, у которого отобрали игрушку. Такой же нерассуждающий гнев и всепоглощающая истерика. Вообще, было бы не только неловко, но и жалко – целая нация уже неделю бьется в истерике, не шутка; но ведь что плохо – действие-то разворачивается не в детском саду, и грозят армянам не какие-то обычные воспитательницы. Воспитательницы и нянечки могут разве что сладкого лишить, не пустить гулять, на худой конец – дать по попе. А тут под Карабахом стоят “воспитатели” иного рода – бородатые и вооруженные до зубов. Они ведь всех этих не в меру расшалившихся и задыхающихся от своего безмерного детского горя… просто убьют.

Да, вашу мать! Это не шутки. Смешно и дико смотреть на то, что вытворяет не кучка каких-то странных людей, но целый НАРОД (пусть и малочисленный). И они ведь не поддаются никаким рациональным доводам! Там чистая ЭМОЦИЯ – абсолютно незамутненная и непрошибаемая.

Желание держаться подальше от таких “союзников” буквально крепнет с каждым днем. Россия, оказывается, должна была костьми лечь за этот “их” Карабах. Не прислала солдат, не прислала оружия, не подвергла Баку атомной бомбардировке – плохая Россия, негодная. Вай, плохая Россия, уходи, мы не любим тебя!

Вопрос, собственно, только один – а почему мы не уходим? Кто назначил нас в няньки этих злых и капризных детей?

Есть во всем этом какой-то безотчетный мазохизм, который в родном Отечестве уже достал. Инфантилы хреновы.

Источник: Размышления вольного социолога



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