Мнение: Резолюция о вводе войск

15.11.2020, 2:30, Разное

Парламент Турции 13 ноября начал подготовку резолюции, дающей законное основание Анкаре отправить подразделения турецких вооруженных сил в Нагорный Карабах в рамках меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за перемирием между Арменией и Азербайджаном. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также готовится к подписанию данной резолюции, в которой будут изложены сведения о месте дислоцирования армии Турции в Нагорном Карабахе и о том, как она будет действовать. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Пока Кремль пространно заявляет о том, что ни о каких турецких военных в трехстороннем заявлении речи не было, и миротворцы тут только одни, Турция готовится ввести свои войска на территорию Азербайджана. Естественно, по приглашению Баку. Для чего вообще не требуются никакие третьи страны.

Алиев в своем издевательском видео в адрес Пашиняна вполне отчетливо сообщил, что никакого статуса у Нагорного Карабаха нет и не будет. Во всяком случае, брать на себя обязательства международного характера он не станет, а определение будущего этой территории – целиком внутренний вопрос Азербайджана.

Уже поэтому заявления Кремля о том, что в Нагорном Карабахе не будет никаких турецких военных, прямо противоречат азербайджанской позиции – с точки зрения Баку нет вообще Карабаха, а потому в случае необходимости военные (в том числе и иностранные по приглашению Баку) будут находиться на территории Азербайджана, который Кремлю не подчиняется. Соглашение, с точки зрения Баку – это капитуляция и срок его действия будет лишь до тех пор, пока не будут выполнены условия капитуляции – то есть, вывод войск Армении, демилитаризация зоны и передача ряда районов под юрисдикцию Баку.

Нетрудно понять, что произойдет после выполнения условий соглашения (они, кстати, довольно жестко ограничены во времени) – Баку потребует передать оставшиеся под контролем российских миротворцев территории под юрисдикцию Азербайджана, после чего потребует Россию вывести своих военных – что, кстати, вполне логично – миротворческая операция в таком случае логично закончится.

Турецкие военные в таком случае нужны для того, чтобы побудить Кремль к быстрому выполнению условий, которые будут продиктованы уже ему. На всё про всё уйдет от силы год-полтора. Далее все будет зависеть от доброй воли Эрдогана и от его собственных расчетов – нужны ли ему будут 2 тысячи российских военных в качестве заложников или уже нет. Здесь нужно понимать, что российско-турецкая война идет сразу на нескольких локациях, и карабахская западня, в которую сам добровольно залез Путин, будет рассматриваться как составная часть всех трех конфликтных точек – Сирии, Ливии и теперь в Карабахе. Опять же нужно понимать, что прямого столкновения в любой из точек этой войны быть не может по определению: Турция, попав в состояние вооруженного конфликта с Россией, имеет право на перекрытие проливов и закрытие своего воздушного пространства. Что сразу ставит группировки российских сил в Сирии и в Ливии в катастрофическое положение, а если учесть, что снабжение всех африканских авантюр Путина идет через Хмеймим, то "подвисают" и они.

Вообще непонятно, чем именно руководствовался Путин, идя сам добровольно в ловушку. Она настолько очевидна, что даже его скромного интеллекта должно было хватить на понимание общей обстановки. С другой стороны, безучастность, с которой в Кремле наблюдали за разгромом своего единственного формального союзника на Кавказе, выглядела тоже весьма странной. И речь не о том, чтобы вмешаться в этот конфликт напрямую – как раз это было бы совершенно безумным, однако предпринять все возможные усилия для того, чтобы остановить Турцию от ее участия в этой войне, в Кремле могли. Хотя бы попытаться. Тогда, вне всякого сомнения, война прошла бы по прежнему тупиковому ничейному сценарию. Но – и здесь Путин самостоятельно залез в ловушку. Мотив понятен – нужно было наказать Пашиняна – претензий к нему у Кремля накопилось достаточно. Ну, наказали. Допустим. И сами влезли в полную катастрофу.

Теперь все уже произошло. В рамках карабахской истории Россия полностью объектна. Нет ни одного сюжета, в котором теперь можно навязать свои решения Азербайджану и тем более Турции. Наоборот – диктовать условия будут именно России. А миротворцы – заложники. Гарантия того, что условия будут выполнены точно и в срок.