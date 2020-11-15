 

Трамп потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии

15.11.2020, 2:10, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп указал на необходимость остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия, так как избирательные комиссии не сверяют подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями зарегистрированных избирателей.

«Ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии – это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Нужно прекратить этот подсчет до тех пор, пока они не позволят сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть [победу] на выборах», – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее в Джорджии решили вручную пересчитать голоса избирателей, проголосовавших на выборах за кандидатов в президенты США.

Во вторник генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.

Напомним, в минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Венецианский кинофестиваль. Главные лауреаты премии

13.08 / Скабеева поддержала действия силовиков в Белоруссии

12.10 / Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и о досрочных каникулах – пресс-секретарь

04.08 / В ПФР назвали срок выплат новых пособий на детей

03.11 / Зеленский допустил роспуск рады, если она не поддержит его в противостоянии с Конституционным судом

04.08 / Россия перебросила в ДНР И ЛНР 30 грузовиков с оружием

23.10 / Книжная коллекция Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” пополнилась двумя антикварными книгами

04.07 / Бренд Nissan вывел на тесты рамный внедорожник Terra

01.08 / Приведет ли голосование по почте к кризису власти в США?

27.09 / Эксперт о крушении Ан-26: Не нужно было брать на борт больше 10–12 курсантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска