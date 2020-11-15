 

Канцлер Австрии объявил о введении в стране жесткого карантина

15.11.2020, 1:55, Разное

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что с 17 ноября по 6 декабря в стране ужесточат карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Kurier.

В частности, жителям Австрии разрешат выходить из дома только для выгула животных, за покупками и для посещения врачей, аптек и церковных служб, а также чтобы «при необходимости» поехать на учебу или работу. Во время карантина людям, живущим вместе, можно будет встречаться только с одним человеком или одной семьей из ближайшего окружения.

Кроме того, людей обязали соблюдать дистанцию в 1,5 метра и носить маски в закрытых помещениях. В стране также закроются торговые центры, рестораны и кафе будут работать только на вынос с 06:00 по 19:00.

Школы перейдут на дистанционное обучение, большинство детских садов закроются. К жителям домов престарелых разрешается приходить не более одному посетителю в неделю, который сдаст отрицательный тест на COVID-19. Такие же правила действуют в большинстве больниц.

С начала ноября в Австрии ежедневно выявляли около шести тысяч заражений коронавирусом, последние два дня — более девяти тысяч. С начала пандемии коронавирусом в стране заболели почти 200 тысяч человек, 1 746 — умерли.

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Источник: Новая газета



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