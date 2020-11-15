ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд суточного прироста больных COVID-19

15.11.2020, 1:40, Новости дня

14 ноября в мире установлен рекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных за сутки. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За 24 часа подтвердили более 657 тыс. случаев инфицирований. Это почти на 16 тыс. больше, чем предыдущий рекорд, установленный сутками ранее, 13 ноября.

Всего в мире, по данным ВОЗ, инфицирований коронавирусом зафиксировано более чем 53,16 млн, скончались 1,3 млн пациентов с COVID-19 (14 ноября – 9797 человек).

Лидерами по числу случаев коронавирусной инфекции являются США (10,46 млн), Индия (8,77 млн), Бразилия (5,78 млн), Россия (1,9 млн) и Франция (1,88 млн).

Скриншот: covid19.who.int

Ранее ВОЗ информировала о рекорде суточного прироста в 677,8 тыс. случаев 9 ноября, однако позже организация изменила данные на 528 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 14 ноября зарегистрировано 525 176 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 524 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 9508 пациентов с COVID-19, выздоровели 238 802 человека.