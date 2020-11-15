Украина уступила Германии в матче Лиги наций УЕФА

15.11.2020, 1:40, Новости дня

14 ноября в пятом туре Лиги наций УЕФА в группе А4 сборная Украины уступила сборной Германии. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Поединок проходил в немецком Лейпциге.

Украинцы открыли счет первыми. На 12-й минуте Роман Яремчук попал в “девятку”.

До перерыва немцы отыгрались и вышли вперед, забивали Лерой Сане (23-я минута) и Тимо Вернер (33-я минута).

На 64-й минуте Вернер забил второй раз.

Итоговый счет – 3:1 в пользу сборной Германии.

В параллельном поединке группы А4 Швейцария на своем поле сыграла с Испанией вничью 1:1.

После предпоследнего тура у Украины шесть очков, она занимает третье место в квартете. У Германии стало девять очков, у Испании осталось восемь, а у Швейцарии – три.

Решающие поединки группы пройдут 17 ноября: Швейцария примет Украину, а Испания – Германию.