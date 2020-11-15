 

В Грузии оппозиция провела четвертый масштабный митинг, требуя новых выборов в парламент

15.11.2020, 1:40, Новости дня

14 ноября в Тбилиси прошла четвертая масштабная акция протеста оппозиции, которая не признает результаты парламентских выборов, сообщает агентство “Новости-Грузия”.

По подсчетам журналистов, на акцию у здания парламента Грузии пришло несколько тысяч человек, движение автомобилей в центре города было парализовано.

Лидер партии “Европейская Грузия” Гиги Угулава анонсировал проведение еще трех масштабных митингов в Тбилиси до конца года, отмечает “Новости-Грузия”.

По его словам, ближайший митинг состоится в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео 17–18 ноября. Угулава сказал, что “молчаливый протест” оппозиции продемонстрируют всему миру – в Тбилиси планируют расклеить постеры с лозунгом “сфальсифицировано”.

Еще один протест планируют провести 21 ноября, когда должен пройти второй тур выборов в 17 одномандатных округах. Третья акция протеста будет приурочена первому заседанию парламента ХХ созыва (как отмечает агентство, оно должно пройти не позднее 20 декабря).

“[Членам парламента ХХ созыва] придется перешагнуть по нашим головам для того, чтобы попасть сюда и присвоить [лидеру правящей партии “Грузинская мечта” Бидзине] Иванишвили то, что грузинский народ ему не давал”, – добавил Угулава.

Корреспондент ВВС в Грузии Наталия Антелава в Twitter обнародовала видео с сегодняшней акции. Она пишет, что это, “несомненно, крупнейший политический кризис, с которым грузинское правительство столкнулось за последние годы”.

“I love it that there are so many of us, women, in politics today. This is why we will win – says opposition MP Nanuka Zhorzholiani. This is undoubtedly biggest political crisis Georgian government has faced in years. pic.twitter.com/G2Jnrkanwx

— natalia antelava (@antelava) November 14, 2020

Выборы, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовали 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,14% пришедших на выборы.

О том, что на выборах в Грузии победу одержала оппозиция, 31 октября заявил бывший президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который формировал в Грузии оппозиционную партию “Единое национальное движение”.

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Они считают, что результаты голосования “не отражают волю грузинского народа”.

2 ноября оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны.

Экс-спикер парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии “Грузинская мечта” Ираклий Кобахидзе 5 ноября заявил о возможных провокациях со стороны оппозиционной партии “Единое национальное движение”. После этого служба госбезопасности Грузии начала расследование по делу о подготовке к свержению власти.

8 ноября в Тбилиси проходил масштабный митинг оппозиции, в ходе которого к протестующим полиция применила водометы. В результате столкновений пострадали 27 человек, 19 были задержаны, пишут “Новости-Грузия”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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