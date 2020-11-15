Тростник и бамбук используют для производства одноразовой посуды

15.11.2020, 1:30, Новости дня

Пластик, из которого делают одноразовую посуду, можно найти уже на всех свалках мира. В противовес этому почти вечному материалу ученые предлагают использовать тростник и бамбук. Произведя из такого сырья одноразовые стаканчики и тарелки, мы получаем изделия такого же качества. Но под воздействием влаги они полностью разлагаются всего за 60 дней.

Тростникового и бамбукового сырья сельское хозяйство может поставить сколько угодно, говорят специалисты. Стоит оно недорого. Одноразовая посуда даже должна бы подешеветь, поскольку с ее производителя снимается сбор за утилизацию.

Но здесь есть еще одно преимущество. Посуда из пластика токсична, а из растительной массы – нет, утверждают ученые из Северо-Восточного Университета.