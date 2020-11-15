Мнение: О потерях Армении в Карабахской войне

15.11.2020, 1:05, Разное

Микаэл Минасян сообщает, что согласно данным СНБ, Армения в ходе войны потеряла 4750 человек убитыми.

Ниже приводится текст как есть – автор видимо не очень дружен с русским языком (или выложил технический перевод с армянского на русский), но общий смысл вполне понятен.

4750

Никол Пашинян не уважает и никогда не уважал смерть.

Никол приложил все усилия, чтобы не допустить жертв войны ′′ лицом к лицу Николу запретили расстреливать похороны наших погибших героев, чтобы общество, кормленное ложью о ′′ победе" не ожидало трагедии, географии военных действий, горькой судьбы наши братья по его командованию, судьба солдат, которых кормили его командованием, военные действия самопожертвование.

Никол превратил смерть героев в анти и строгие алчные списки, публикуя каждый день несколько десятков имён. В результате мы потеряли восприятие смерти, мы потеряли глубину самопожертвования наших солдат, мы не понимали, какую цену заплатили за каждый день войны.

С первого дня начался позорный и печальный процесс сокрытия реальных смертей. Эту операцию лично управлял Никол в Армении и его жена в Арцахе.

Вы наверное не знаете, что в Горисе, Сизиане, Ванадзоре, Гюмри, Эчмиадзине и Ереване нет места. С первых дней войны солдаты содержались даже в зале смерти Абовяна. Перед этими саго-домами нет очередей по воспитанию. Два месяца ждут роста своих детей. Отцы даже обещают дать взятку, чтобы отдать часть своего ребенка на землю еще день назад. А милосердные матери путают, когда тела их сыновей получат взятку, у ребенка будет могила.

И это происходит в Армении 21 века, где казалось невозможно держать что-либо в тайне. Оказывается, можно лежать в одной Армении, тела мертвых мальчиков могут часами прятать в холодильниках, потому что по Николу и Анне в среднем 30 жертв за сутки разрешили публиковать.

Окончательного количества жертв войны пока нет. На самом деле есть, но не опубликовано.

А дело в том, что 5 дня назад Служба национальной безопасности и Минобороны сообщили Николу, что у нас есть данные на данный момент.

2250 убитых и подвергшихся насилию

1400 погибших и все еще нетронутых

1100 пропускает.

4750 подтвержденных смертей, о которых сообщили премьеру РА по документу

4750 имени, фамилия и судьба.

4750 несчастных семей.

4750 марширующих огней.

4750 несбывшихся снов.

4750-это не цифра, это наше мясо и кровь. Это целое поколение. Это большой город. Это большая армия.

Обязанности этого кошмара настолько одержимы, что в последнюю неделю войны перестали публиковать имена жертв. Не разрешили расстрелять похороны жертв. Это реальность.

Теперь у нас у всех есть две вещи, чтобы сохранить память о героях и сделать все, чтобы закончить их священное дело.

Сегодня в 6 все мы на площадь Свободы, где будет зажигать свечи для жертв. Национальное освещение свечей – долг каждого армянина в память о мальчиках и их родителях.

Это были мальчики львы, которые погибли за родину. Они погибли за свою землю, которая решила дать врагу апикария сумасшедшую ручку всего одним ударом.

Доброе утро вашим гробницам, ребята!

Проклятие тебя, плоть святых мудаков!

* * *

Предательское безумие, сволочи, которые служат ему и прочим идиотам!

Хоть стыдись, молчи. Хоть у тебя нет стыда, но хотя бы страха. Даже сейчас продолжаешь врать и манипулировать и не замечаешь, что отказываешься подтверждать.

Правительство объявило о 1379 жертвах. После утреннего поста число жертв увеличилось еще на 1000 1000 армян. 1000 жизней. 1000 смертей. Я не говорю, что они отказываются подтверждать написанное оправдывая, или "… процесс обмена других дневников только начался "…

Мне надо как-то отказывать, потом объяснять свою ложь, на данном этапе это не важно. Вы понимаете, что это не привычный почерк, а 2.5-летний рабочий стиль?

Дорогие мои люди,

Я никогда не публиковал неточную или близкую информацию. Я бы хотел ошибаться много раз, и в этот раз я бы отдал все, чтобы ошибиться. Но все…

4750. эта цифра доставляет мне физическую боль. Я не писал это, чтобы доказать, что Никол лжец и предатель. Не думаю, что сейчас кто-то сомневается. Меня ранит от того, что они манипулируют нашей потерей, смертью: делают это рабочим инструментом.

И в конце концов. Во всех нормальных странах, когда солдат умирает на мартовском поле, государство раскрывает обстоятельства его смерти. какой день умер и где.

Родители даже не знают обстоятельств смерти своих детей сегодня. Который день был мертв, что защищало город, ту деревню. Армянский народ имеет право знать поступки своих сыновей, потому что эти поступки должны стать историей, переданной любви.

Эти парни просто не убивали. Ради родины отдают свои жизни. А сегодня правительство Николя дарит детям тела без приличной письменности. Давая их как неизбежное следствие войны. Этого не может быть. Так нельзя обращаться с детьми нации.

Засранцы, выкладывайте списки!

И написать историю перед каждым именем.

Жизнь этих солдат должна продолжаться историями о них, потому что вы обнулили их работу.

https://www.facebook.com/mikayel.minasyan.9 – цинк

Автор мог бы обратить внимание на соседний Азербайджан, где точно также скрывали понесенные потери, причем скрывали еще более активно, чем в Армении, которая хотя бы для галочики публиковала списки с частью погибших. Азербайджан не утруждался даже этим.

Обе стороны с начала войны всячески занижали свои потери и преувеличивали потери оппонента. Теперь на выходе выясняется, что конечно же реальные потери превосходят ранее заявленные. Никогда такого не было и вот опять. Реальные потери затем и секретят, чтобы взрыв недовольства был после войны, а не во время нее. Если война выиграна, то результат списывает потери. А если проиграна, недовольство от размера потерь будет не самой большой проблемой военных и правительства.

Итак, если автор не врет, Армения с 27 по 10 ноября потеряла 4750 человек убитыми + неустановленное кол-во раненых.(полагаю, должно быть до 20-25 тыс) + несколько пара-тройка десятков пленных. За 1,5 месяца высокоинтенсивных боевых действий.

Много это или мало? Например, с Африне за 2 месяца войны потери курдов составили по заявлению турок до 3,5 тыс. убитыми + неустановленное число раненных. Наступление боевиков на Алеппо в августе-сентябре 2016-го года, примерно за 1,5 месяца высокоинтенсивных боевых действий стоило боевикам оценочно до 5-6 тыс. убитыми + неустановленное число раненых. Но это наступление. Сирийцы и "Хезбалла" же потеряли в обороне до 1,5-2 тыс. убитыми.

Стоит отметить, что вчера, Арам Габриэлянов называл несколько меньшие цифры – 3 тыс. убитых и 7 тыс. раненых.

"Это реально взрывает мозг. Из-за бездарности Никола и Араика мы потеряли 3 тысячи пацанов убитыми и 7 тысяч ранены."

Теперь ждем, когда начнут всплывать реальные потери Азербайджана. Полагаю, речь идет о цифре "несколько тысяч убитых".