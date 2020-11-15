Мнение: Покушение Меладзе

15.11.2020, 0:55, Разное

55 лет мужику, а как истеричка призвал своих коллег по шоу-бизнесу бойкотировать записи «новогодних огоньках» в качестве ответа на ограничения, введенные из-за коронавируса.

Так и написал заслуженный артист России Валерий Меладзе на своей странице в Instagram, что «все артисты, музыканты, техники и промоутеры сидят без работы и без средств к существованию уже восемь месяцев, но это никого не волнует», «… новогодние концерты, которые не являются первой необходимостью, решили отменить», «И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни «новогоднего огонька», ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил — и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах».

Меладзе не понимает, что его призыв к бойкоту записи программ дл телевизора – равносилен покушению на государственный скрепы? Эдак он может договориться до требований отключить интернет, прекратить теле-радио-вещание, посадив на жесткий карантин Киселевых, Соловьевых, Скабеевых…. А без них в стране может начаться хаос… Не может народ без телевизора, обеспечивающего психологическую стабильность миллионам россиян.

Хорошо хоть, что таких, как Меладзе, в шоу-бизнесе единицы. И мало кто откажется от участия в Новогодних программах…



Рис. отсюда