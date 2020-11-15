Я касался поверхности вне дома. Каков риск, что я заразился?

15.11.2020, 0:45, Разное



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Есть такой путь заражения

Один из путей распространения острых респираторных инфекций, включая COVID-19, это контактный. SARS-CoV-2 коронавирус может попадать на разные поверхности с каплями, которые выделяют инфицированные люди при разговоре, дыхании, кашле и чихании. Заражение может произойти, если сначала дотронуться до поверхности, на которой есть частицы слюны и слизи, которые содержат вирусы, а затем потрогать лицо. В этом случае коронавирус может попасть на слизистые оболочки носа, глаз или рта.

Каков реальный риск заражения через поверхности?

Опубликовано много исследований (1, 2, 3, 4), в которых ученые обнаруживали коронавирус на различных поверхностях и определяли его продолжительность жизни на них. Оданко до сих пор точно неизвестно, насколько важен контактный путь распространения COVID-19. Посчитать, как часто люди заражаются через поверхности, до сих пор не удалось. Отчетов, которые описывают случаи такой передачи инфекции, не существует.

В текущей версии рекомендаций американских Центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC) указано, что контактный путь передачи COVID-19 считается редким: люди чаще заражаются капельным путем.

«Я думаю, 90% передачи инфекции связано с близким контактом с больными людьми, которые кашляют и чихают или иначе выделяют инфицированные капли. Вероятно, около 10% случаев заражения связаны с руками и поверхностями», – предполагает профессор Питер Коллингтон (Peter Collignon) из Австралийского национального университета.

Коллингтон также считает, что риск заражения коронавирусом через поверхности на улице гораздо ниже, чем в помещении. Он это связывает с тем, что под действием прямого солнечного света вирусы быстро погибают.

Многие эксперты считают, что риск, связанный с контактным путем заражения сильно переоценен.

Если соблюдать меры безопасности, риск заражения через поверхности стремится к нулю

Коронавирус не может проникнуть в организм человека через кожу. Если после касания поверхности, которая может быть загрязнена вирусом, не трогать лицо, заражения не произойдет.

Известно, что привычка трогать лицо довольно распространённая. Поэтому если вы касались различных поверхностей в общественных местах (дверных ручек, поручней, перил, кнопок лифта, банкоматов и так далее), то при ближайшей возможности помойте руки с мылом (на это необходимо тратить не менее 20 секунд) или обработайте антисептиком. Все медицинские организации рекомендуют мыть руки часто. И не забывайте о других мерах профилактики, в первую очередь, ношении масок и социальном дистанцировании.