Мнение: Небоскрёб года, роботы займут половину рынка и грибы от «Калашникова»

15.11.2020, 0:40, Разное

1. Сбылись мечты тех, кто в годы перестройки и девяностые мечтал превратить Россию в страну сияющих небоскрёбов, которые могут посоревноваться с западными по дизайну и высоте. Теперь, например, у нас есть высочайшее здание в Европе – петербургский Лахта-центр. На днях проект получил престижную немецкую премию, став лучшим небоскрёбом года:

https://spb.mk.ru/social/2020/11/13/lakhta-centr-poluchil-premiyu-kak-neboskreb-goda.html

Петербургский небоскреб Лахта центр» получил премию Emporis Skyscraper Award. Об этом сообщается на сайте премии. Emporis Skyscraper Award вручают за выдающийся архитектурный дизайн.

Жюри премии признало «Лахта центр» небоскребом 2019 года. Как сообщается, члены жюри оценили необычный дизайн здания и использование при строительстве экологически чистых материалов.

«Внешняя конструкция здания состоит из пяти крыльев, которые поворачиваются почти на 90 градусов. Поворот создает динамичное впечатление, придавая зданию форму пылающего пламени. Двустенный фасад предотвращает ненужные потери тепла и делает его чрезвычайно энергоэффективным», — отмечается на сайте премии.

2. Пессимисты утверждают, что уже через 5 лет роботы будут выполнять половину всех задач:

https://lenta.ru/news/2020/11/11/mts/

Через пять лет роботы возьмут на себя половину рабочих процессов благодаря виртуальным ассистентам и RPA (роботизированной автоматизации процессов), спрогнозировала МТС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора. Согласно оценке экспертов, в течение пяти лет более половины российских компаний будут использовать искусственный интеллект для трансформации бизнеса.

«Наибольшим потенциалом для внедрения разработок на основе искусственного интеллекта в России обладают такие сферы как телекоммуникации, медиа, ритейл и финансы, также к перспективным отраслям можно отнести промышленность, логистику и здравоохранение», — рассказал руководитель Центра искусственного интеллекта МТС Александр Ханин на конференции «День инноваций АФК “Система”: искусственный интеллект». На мероприятии 10 ноября представители индустрии искусственного интеллекта, в том числе «Яндекс», Сбер, Mail.ru Group, обсудили развитие рынка, обозначили тренды и перспективы применения ИИ-технологий.

Руководитель ИИ Yandex Александр Крайнов также выделил сферу здравоохранения, как одну из самых перспективных для внедрения ИИ, и отметил, что потенциальная польза таких технологий в медицине существенно превышает риски из-за возможных ошибок искусственного интеллекта.

Значит ли это, что через 5 лет половина человеческих рабочих мест будет уничтожена? Или просто каждый второй сотрудник будет иметь робота в качестве напарника?

3. Некоторые читатели одобрили идею продажи текилы под брендом Тесла. В конце концов, если есть узнаваемый бренд, какая разница, какие товары под ним продавать? Надо же как-то зарабатывать деньги, для этого многие средства хороши.

Пожалуй, сторонникам такого подхода должна понравиться следующая новость:

https://lenta.ru/news/2020/11/12/kalasheda/

Оружейный концерн «Калашников» подал заявку на регистрацию своего товарного знака для продуктов питания и лекарств, следует из документов на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Если заявка будет одобрена, то концерн станет производить лекарства и БАДы, а также медицинскую аппаратуру. Кроме того, в списке есть продукты питания, например анчоусы, арахис, гуакамоле, грибы, креветки, моллюски, сало, салаты и другие.