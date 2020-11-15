 

GQ: Человек года 2020 – Личное мнение

15.11.2020, 0:30, Разное

Позавчера наше российское, полусветское быдло, застрявшее залысинами где-то в 2005 году, сбилось в кучу, чтобы вручить друг друга премии журнала GQ.

Проведение этого мероприятия в разгар второй волны пандемии коронавируса настолько абсурдно, что и мой пост о нём будет тоже на грани абсурда.


Фото: Соцсети

Поговорим о залысинах Ксении Собчак, которыми она сверкнула на премии?

На фото слева — залысины Ксении в 2020 году. Справа — в 2019. Премия — одна и та же, но алопеция, как видим, прогрессирует.


Фото: Соцсети

Если раньше Ксения хоть как-то пыталась спрятать залысины под сопельками обломанных волосиков, то сейчас, видимо, сдалась и пытается отвлечь внимание публики от своей лысеющей кукухи яркими — ну, чисто самоварными! — рукавами.


Фото: Соцсети

И у неё это почти получилось, знаете ли.

В полусветских изданиях Ксения Собчак на вручении премии GQ 2020 года упоминается исключительно в связке с этими дурацкими рукавами.

Но я привыкла зрить в корень, а потому вижу бескомпромиссно лысеющую башку Ксении и пишу исключительно о том, на что стоит обратить внимание.

Единственное, на что стоит обратить внимание на премии «GQ Человек года» 2020 — это залысины Собчак. Ничем другим это мероприятие не отличилось.

Ах, да: людьми года в 2020 году по версии журнала GQ стали врачи, которым наше лысеющее полусветское быдло добавило работы, чихая и кашляя друг на друга на своих сборищах.


Фото: РБК

В общем, есть мы, а есть они, и это — совсем не пересекающиеся вселенные, но то, что Собчак лысеет — это, признаться, приятно.

Интересно: сколько ещё протянет хитрый Костик с такой некрасивой женщиной рядом? Ваши прогнозы?

Источник: Лена Миро



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