“Каждый день праздник”: Певица Слава впечатлила поклонников зажигательным танцем

14.11.2020, 23:53, Разное

Популярная певица Слава разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором продемонстрировала поклонникам оригинальный зажигательный танец. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

В настоящее время Слава вместе с семьей отдыхает на одном из южных экзотических курортов, и в течение последних дней регулярно публикует в своем микроблоге своеобразные фото и видеоотчеты своего времяпрепровождения. Так, в свежей публикации она, одетая лишь в раздельный купальник, совершает ритмичные танцевальные движения под музыку. Фоном съемки служит дверь отельного номера, в котором расположилось семейство, при этом красотка параллельно с танцем беседует со своим возлюбленным. “А у нас каждый день праздник”, – такой тирадой сопроводила певица видео.

Стоит отметить, что часть подписчиков посчитали пляжный танцевальный образ исполнительницы чересчур откровенным и призвали её впредь воздержаться от подобных демонстраций фигуры. Большинство же поклонников, напротив, высоко оценили и танцевальные способности любимицы, и её стройное подтянутое тело. За треть суток публикация набрала более 150 тысяч просмотров.