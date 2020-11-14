 

Уголовные дела завели против участника UFC за избиение бойца ММА

14.11.2020, 23:48, Новости дня

Столичные полицейские возбудили два уголовных дела в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева после его драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым (ММА) в «Лужниках», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого [Адама Яндиева] возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», – приводит сообщение пресс-службы столичного главка ТАСС.

«По предварительной версии, Яндиев умышленно совершил нападение [на бойцов смешанных единоборств Сергея Харитонова и Руслана Абдо в «Лужниках»] из хулиганских побуждений. При этом он использовал кастет в качестве оружия», – сообщил источник в правоохранительных органах, добавив, что Яндиеву грозит до двух лет колонии.

Накануне стало известно, что Харитонова госпитализировали в Москве с сотрясением мозга после «бытового конфликта». Драка произошла во дворце спорта «Лужники». У спортсмена диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

По данным источника, Харитонов пострадал в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции. Боец отказался давать показания, и ему было выдано обязательство о явке в полицию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Первая вакцина от COVID-19, испытанная в США, обнадежила ученых

02.11 / Предсказан срок пика вспышки коронавируса в России

16.08 / Белорусский политолог назвал выступление Лукашенко на митинге прощальной речью

14.09 / Судьба соглашения о поставке в Украину американского сжиженного газа зависит от итогов выборов в США

16.08 / В Союзе журналистов Беларуси заявили, что на забастовку планирует выйти технический персонал госСМИ, а не корреспонденты

07.07 / Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей

05.11 / В день выборов в США резко вырос спрос на алкоголь

16.08 / В МВД Беларуси допустили, что силовики могли стрелять в погибшего Тарайковского

05.09 / Лидер грузинской оппозиции предложил разместить в стране базу США с ядерным оружием

11.08 / Евросоюз рассмотрит введения санкций против Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска