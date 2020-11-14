Уголовные дела завели против участника UFC за избиение бойца ММА

14.11.2020, 23:48, Новости дня

Столичные полицейские возбудили два уголовных дела в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева после его драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым (ММА) в «Лужниках», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого [Адама Яндиева] возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», – приводит сообщение пресс-службы столичного главка ТАСС.

«По предварительной версии, Яндиев умышленно совершил нападение [на бойцов смешанных единоборств Сергея Харитонова и Руслана Абдо в «Лужниках»] из хулиганских побуждений. При этом он использовал кастет в качестве оружия», – сообщил источник в правоохранительных органах, добавив, что Яндиеву грозит до двух лет колонии.

Накануне стало известно, что Харитонова госпитализировали в Москве с сотрясением мозга после «бытового конфликта». Драка произошла во дворце спорта «Лужники». У спортсмена диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

По данным источника, Харитонов пострадал в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции. Боец отказался давать показания, и ему было выдано обязательство о явке в полицию.