 

КСИР Ирана нанесли удар по позициям боевиков у северо-западной границы

14.11.2020, 23:48, Новости дня

Сухопутные силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) нанесли артиллерийский удар по позициям террористических группировок у северо-западной границы страны, сообщили в пресс-службе КСИР.

По данным ISNA, удар пыл нанесен «по ту сторону северо-западной границы» Ирана. В сообщении не уточняется, о территории какого государства идет речь. Расположенные на северо-западе Ирана провинции граничат с Ираком, Турцией, Арменией и Азербайджаном, передает ТАСС.

Ранее Иран предложил помощь с размещением российских миротворцев в Карабахе и выразил готовность оказать содействие в достижении устойчивого мира в регионе.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и РФ подписал заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент РФ Владимир Путин. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.



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