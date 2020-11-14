 

На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о народовластии через референдум – Стефанчук

14.11.2020, 23:40, Новости дня

Верховная Рада Украины на следующей неделе продолжит рассмотрение законопроекта о народовластии через референдум, рассказал вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в ходе включения в видеоблог президента Украины Владимира Зеленского, обнародованного в Facebook 14 ноября. 

“На мой взгляд, очень символично, что принятие такого закона происходит как раз в период очередной годовщины проведения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, который подарил независимость Украине”, – отметил он. 

Всего, по словам Стефанчука, Рада на следующей неделе планирует рассмотреть более 100 законодательных актов. 

“Отдельное внимание парламент намерен уделить законопроекту об инвестиционных нянях, которым предусмотрена государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Также будут рассматриваться законопроекты о системе общественного здоровья, о виртуальных активах, о защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, у которых есть инвалидность и ряд социальных инициатив, направленных на защиту населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19. Надеюсь, что парламент, даже несмотря на то, что будут не все народные депутаты, и в президиуме также, сможет эффективно выполнить возложенные на него функции”, – сказал он.

Стефанчук, как и Зеленский, болеет коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится на самоизоляции. 

В состав парламента сейчас входит 423 нардепа. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что на 19 октября COVID-19 болели или уже переболели 60 нардепов. После этого об инфицировании сообщал депутат от “Слуги народа” Алексей Мовчан. 11 ноября заражение коронавирусом подтвердили и у самого Разумкова.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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