 

В Австралии разработали технологии управления грозами

14.11.2020, 23:30, Новости дня

Австралийские ученые научились управлять грозами. Они предложили технологию разрядки грозовых туч при помощи направленного лазерного луча. Как минимум, можно избежать ударов молний в самых уязвимых местах, говорят специалисты. А во многих случаях предложенная методика позволяет разряжать атмосферу от статического электричества.

Ученые напоминают, что гроза является одной из самых опасных стихий на нашей планете. Из-за ударов молний возникает множество лесных пожаров, а также часто гибнут люди, и страдает созданная человеческим трудом инфраструктура.

Теперь тучи можно разрядить, заранее спровоцировав грозовой разряд не между тучей и земной поверхностью, а между двумя разнозаряженными тучами. 



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