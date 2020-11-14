Найден человеческий череп возрастом 2 млн лет

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14.11.2020, 23:30, Новости дня

Уникальную находку сделали австралийские ученые во время раскопок на территории Южной Африки. Им удалось обнаружить череп древнего предка современного человека, которому уже примерно 2 миллиона лет!

Разумеется, это еще далеко не Хомо Сапиенс. Речь идет о древнейшем человекообразном виде приматов – парантропов. Исследователи считают, что он был «близким родственником» Хомо Эректуса, которого и считают прямым предком Человека Разумного.

Вероятно, два миллиона лет назад наши предки все-таки жили на деревьях и питались грубой растительной пищей, отмечают ученые. Об этом говорит весьма развитая челюсть, большие зубы и маленький мозговой отдел в черепе. Несмотря на генетическую близость, по строению черепа парантроп является чуть ли не полной противоположностью Хомо Эректуса.



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