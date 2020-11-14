Мнение: Бывший глава СНБ Армении готовил убийство Пашиняна

14.11.2020, 23:05, Разное



Пашинян и Ванецян.

Не все готовы ждать, пока Пашинян сам свалит в туман.

Экс-главу СНБ Армении Артура Ванецяна задержали за подготовку убийства Пашиняна.

В 2019-2020-м годах, бывший назначенец Пашиняна неоднократно заявлял, что в Армении заправляют структуры связанные с Джорджем Соросом.

Бывший глава спецслужб, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан по делу о попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили адвокаты Ванецяна, назвав это политическим преследованием.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 ноября лидеры четырех партий и еще восемь оппозиционеров были заподозрены в организации митинга во время военного положения и разглашении государственной тайны. В числе подозреваемых по обеим статьям оказался и глава партии "Отечество" Артур Ванецян, который после "бархатной революции" 2018 года был назначен главой Службы нацбезопасности Армении, однако в сентябре 2019 года был отправлен в отставку из-за разногласий с премьер-министром Николом Пашиняном.

Все 12 подозреваемых являются сторонниками 17 оппозиционных сил, которые создали Комитет спасения после подписания мирного соглашения с Азербайджаном и добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Организованные ими 11 и 12 ноября митинги сопровождались массовыми задержаниями. Полиция не стала мешать проведению митинга 13 ноября, однако оппозиция пожаловалась на давление со стороны следствия. Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан, сообщили сегодня его адвокаты Лусине Саакян и Ерванд Варосян.

По словам Саакян, сегодня силовики попытались провести обыск в доме Ванецяна и его родителей, но выяснилось, что в разрешении указан не тот адрес. Кроме того, силовики пришли с обыском в офис фонда "Родина". Адвокаты квалифицировали это как "позорное преследование" со стороны властей, передал "Sputnik-Армения".

Ванецяна задержали по статьям о причастности к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывных устройств, подготовке к убийству политического деятеля и подготовке к узурпации государственной власти, указала Лусине Саакян. "Полет мысли властей, способных к «творчеству» по замалчиванию политических оппонентов только внутри государства, породил обвинение в подготовке к узурпации госвласти и убийства Никола Пашиняна. Комментировать это в правовой плоскости каким-либо образом невозможно", – процитировали Саакян "Новости Армении".

Цель оппозиции – сорвать реализацию мирного соглашения, в соответствии с которым Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов – так называемый "Пояс безопасности".

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/356480/ – цинк

Тут вспомнилось убийство премьера Сербии Джинджича, который выдал Милошевича и других сербских лидеров в Гаагу.



Сорис и Джинджич в Белграде.

О Ванецяне и Соросе.

Бывший директор СНБ Армении Артур Ванецян заявил, что деятельность офиса Сороса представляет угрозу для Армении.

Сенсационное заявление бывшего директора СНБ свидетельствует о том, что общество практически не проинформировано о деятельности Сороса в Армении и видит только верхушку «айсберга», а о «подводных течениях» знают лишь спецслужбы, в частности, СНБ, которая осуществляет контрразведывательную деятельность и выявляет и предотвращает угрозы национальной безопасности РА.

Ванецян, конечно, не рассказал, о каких угрозах идет речь, однако, очевидно, что в случае продолжения своей работы на посту директора СНБ Ванецян не выступил бы с подобным заявлением. Он стал говорить об этих угрозах лишь после своей отставки. Однако, если офис Сороса представляет угрозу, то СНБ должна была изначально предотвратить деятельность этой структуры полгода или год назад.

Это говорит о том, что Ванецян, занимая должность директора СНБ, был скован определенными «обязательствами» перед высшим руководством страны и не мог говорить на эту тему. А это означает, что офис Сороса имеет большое влияние на высшее руководство страны и принимал активное участие в бархатной революции. Офисы Сороса и лично Джордж Сорос принимают активное участие и провоцируют бархатные революции во всем мире, в том числе на Украине и в Грузии.

Бывший директор СНБ, обладая секретной информацией о деятельности офиса Сороса в Армении, в будущем может обнародовать ее и таким образом ослабить влияние этой организации на процессы в республике. Он может указать, какие именно политические силы и деятели сотрудничают с этим офисом, получающим западное финансирование. Таким образом, произойдет люстрация внутриполитического поля Армении, общество узнает, какие силы входят в «соросовсвкую сеть». Как известно, в Армении сформировалось множество движений, которые призывают закрыть этот офис и ограничить работу западных грантовых организаций в республике. Заявление Ванецяна станет мейнстримом и доказательством того, что силы, борющиеся с офисом Сороса, находятся на правильном пути. Эти силы, в свою очередь, в своей деятельности будут ссылаться на бывшего руководителя СНБ, тем самым легитимизируя свою борьбу против офиса Сороса.

https://verelq.am/ru/node/56227 – цинк

Время показало, что Ванецян был прав, хотя правду-матку он начал резать лишь после того, как его выкинули из системы. Для разумных людей еще во время "революции" в Ереване был понятно, что ничем хорошим для Армении это закончится не может.

Готовил ли Ванецян свержение или убийство Пашиняна? Вполне себе мог. Тем более, что мотивы понятны и очевидны. Но с другой стороны – Пашиняну сейчас выгодно обвинять оппозицию в разном криминале, чтобы попытаться избежать немедленной отставки. Так что тут 50 на 50 – может готовил, может нет.

Кстати, для РФ важно (как впрочем и для Армении, с учетом ее неготовности к войне), чтобы Пашинян досидел до исполнения подписанного документа и не дал его денонсировать. Потом конечно может валить. Тут скорее интереснее вопрос, кого бы Москва хотела видеть на месте Пашиняна. Да и собственно то, каким сами армяне видет будущее Армении после Пашиняна, вопрос конечно интересный.

В самом Ереване продолжаются митинги против Пашиняна.